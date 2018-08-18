Я как раз и говорю, что цб должны у вас декларироваться тоже. Я проекта украинского закона не читал и не могу это утверждать. В Америке я декларирую абсолютно все свои доходы. Чем я тебя удивил?
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Додано: Вів 15 чер, 2021 17:07
Я как раз и говорю, что цб должны у вас декларироваться тоже. Я проекта украинского закона не читал и не могу это утверждать. В Америке я декларирую абсолютно все свои доходы. Чем я тебя удивил?
Додано: Вів 15 чер, 2021 17:30
Реестр недвижимости есть (Державний реєстр речових прав на нерухоме майно). Его владелец - Минюст. Как-то слышал от человека в теме, что не все госреестры "подружены" между собой - это и создает проблему, о которой вы говорите. У налоговиков может быть свой собственный софт, который не умеет автоматом определять объекты налогообложения собственности из реестров других министерств. А руками этого никто делать не будет - масштаб вопроса не тот. Как-то так. Это умозаключение, а не точное знание ответа, если что. Когда-нибудь реестры синхронизируют. Думаю, эта задача подъемная, если есть цель...
Додано: Вів 15 чер, 2021 17:33
Трошки они набрехали - это двушка, с 3 мя окнами. Вида "шикарный0" там может быть на замученную Лазурную Грусть, и из одной комнаты,если, хорошо шею повернуть - клочок правого берега. Инвестицией видимо рассчитана чтобы удвоить вложенные средства, но врядли-врядли )
Додано: Вів 15 чер, 2021 17:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
варшавский 2, варшавский +, 7 квартал
Додано: Вів 15 чер, 2021 17:38
Шо робити лендлордам на яких більше 1 квартири висить...під нуль декларувати?
Додано: Вів 15 чер, 2021 17:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
там сейчас есть предложение 30м2 с ремонтом за 46,500?
там есть 30м2?
там есть кавалирки 15м2?
допущения лежащие в основе "глубокомысленных" выводов это сильно, мусор на входе->мусор на выходе)
ваш уровень "плинтус-"
Додано: Вів 15 чер, 2021 17:46
Шикардос. Вообще Галактика мне нравится. Я даже там смотрел себе. Но потом переключился на подобное, но поближе к центру. Но готов был жить в Галактике.
Там ребята молодцы, классную отделку делают, как для себя.
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:18
Видел эту квартиру, не первый месяц уже.
Я не эксперт, но думаю тысяч 60 вложили
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:21
Закони пише не плебс, а їліта.
І вона ж, хрен-їліта, слідкує, щоб закони виконувались.
Тобто голова керує тілом, а не тіло головою. Ферштейн?
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