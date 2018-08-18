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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7661766276637664>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 95
1. Зросли більш, як на 15%
18%
17
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 17:07

  zzzzzz написав:Ты тут пишешь что все декларируешь в США недвигу, так же пишешь что торгуешь акциями, и ты не знаешь что ценные бумаги есть в декларациях в любой стране мира ????
Блин, ну нельзя же так загоняться....


Я как раз и говорю, что цб должны у вас декларироваться тоже. Я проекта украинского закона не читал и не могу это утверждать. В Америке я декларирую абсолютно все свои доходы. Чем я тебя удивил? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 17:30

  Hotab написав:Хотел бы задать вам вопрос. Что у нас происходит с этим электронным реестром собственников недвижимости? У нас его за много лет так и не создали? Почему действительно до сих схема налогообложения "лишних" метров так и не работает? При чем она не работает как для старого фонда, так и для новых объектов. У меня 90 кв.метров. Сдано в 2018-м. Никакой налог не приходит.


Реестр недвижимости есть (Державний реєстр речових прав на нерухоме майно). Его владелец - Минюст. Как-то слышал от человека в теме, что не все госреестры "подружены" между собой - это и создает проблему, о которой вы говорите. У налоговиков может быть свой собственный софт, который не умеет автоматом определять объекты налогообложения собственности из реестров других министерств. А руками этого никто делать не будет - масштаб вопроса не тот. Как-то так. Это умозаключение, а не точное знание ответа, если что. Когда-нибудь реестры синхронизируют. Думаю, эта задача подъемная, если есть цель...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 17:33

  zzzzzz написав:Сколько они ввалили в ремонт как думаете ? Площадь всего 74 кв.м.

https://thecapital.com.ua/property/prod ... rstyuka-6/


Трошки они набрехали - это двушка, с 3 мя окнами. Вида "шикарный0" там может быть на замученную Лазурную Грусть, и из одной комнаты,если, хорошо шею повернуть - клочок правого берега. Инвестицией видимо рассчитана чтобы удвоить вложенные средства, но врядли-врядли )
fox767676
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 17:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

варшавский 2, варшавский +, 7 квартал

https://youtu.be/GCpbT9X1fNE
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 17:38

Шо робити лендлордам на яких більше 1 квартири висить...під нуль декларувати?
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 17:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Нова Англія

Це ж район клубних кавалірок на Жулянах.

якщо 30 м2 з ремонтом за 46 500
то кавалірка 15 м2 в два раза дешевше.

А Франт не вірить, що можна було взяти за 10куе голий бетон на ямі.

там сейчас есть предложение 30м2 с ремонтом за 46,500?
там есть 30м2?
там есть кавалирки 15м2?

допущения лежащие в основе "глубокомысленных" выводов это сильно, мусор на входе->мусор на выходе)
ваш уровень "плинтус-"
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 17:46

  zzzzzz написав:Сколько они ввалили в ремонт как думаете ? Площадь всего 74 кв.м.

https://thecapital.com.ua/property/prod ... rstyuka-6/


Шикардос. Вообще Галактика мне нравится. Я даже там смотрел себе. Но потом переключился на подобное, но поближе к центру. Но готов был жить в Галактике.
Там ребята молодцы, классную отделку делают, как для себя.
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 18:18

  zzzzzz написав:Сколько они ввалили в ремонт как думаете ? Площадь всего 74 кв.м.

https://thecapital.com.ua/property/prod ... rstyuka-6/

Видел эту квартиру, не первый месяц уже.
Я не эксперт, но думаю тысяч 60 вложили
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 18:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:луноликий, с кем разговариваешь?
перегрелся?
кондиционера нет?

За что люблю "прокурора", так это за всегда посты и по теме, и тщательный контроль,чтобы никто вдруг не обсуждал в этом топике вдруг все, что за великою кільцвою.
Спасибо что ты есть, прокуратор Киева великого.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 18:21

  Libo написав:
  Frant написав:Ватсон, це елементарно!
Укро-їліта не бажає платити податки. Залишила собі лазейки. Ну і простий нарот цим користується.


Может есть проблема и с нами, с плебсом? :roll:
Мы ради того, чтобы самим не платить 3 коп., готовы согласиться на неуплату элитой больших денег? И этим соглашаемся жить в г.? Никто не платит, значит всем так хорошо и комфортно. :x

Закони пише не плебс, а їліта.
І вона ж, хрен-їліта, слідкує, щоб закони виконувались.
Тобто голова керує тілом, а не тіло головою. Ферштейн?
Frant
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