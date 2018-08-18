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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7661766276637664

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 95
1. Зросли більш, як на 15%
18%
17
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 18:52

  Libo написав:
  Первый написав:Зп у Києві в червні 2011 року - 4098 грн
Зп у Києві в квітні 2021 року (остання яка є) - 20400 грн



Зарплату до $1 тисячі підняли директорам усіх львівських шкіл

Директорам усіх львівських загальноосвітніх шкіл підняли заробітну плату до 27 тис. грн – це рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради.
освіти.

https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/14/7297226/

В два раза! :shock:

Зарплату всем директорам школ (городских) модно вообще не платить, они об этом и не узнают :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 18:58

  Libo написав:
  zzzzzz написав:Сколько они ввалили в ремонт как думаете ? Площадь всего 74 кв.м.

https://thecapital.com.ua/property/prod ... rstyuka-6/


Шикардос. Вообще Галактика мне нравится. Я даже там смотрел себе. Но потом переключился на подобное, но поближе к центру. Но готов был жить в Галактике.
Там ребята молодцы, классную отделку делают, как для себя.


Проезжая мимо Галактики по Расковой так не кажется. Мордор мордором. С расстояния отличий немного. Хотя новодел, наверно, весь так строится :( New normal...

PS: ремонт удачный
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 19:07

  Serg-ik написав:[

Где и как планируют отдыхать этим летом Ярославский, Конотопский, Никонов, Смелянский, Громыко, Лукинюк

https://forbes.ua/ru/lifestyle/de-i-yak ... 52021-1478

Ну и...в Скадовск всем нужно ехать? Да большинство кто хоть немного платежеспособный выезжает к теплым морям. Вопрос в другом, адекватен ли тот человек, кто готов оставить в железном порту ценник четверки условном Египте/Турции.? Кстати, где отдыхаете вы? Сержик, мне вас жалко, вы тотальный пессимист. Представляю как вы ворчите дома поедая в зале ( для приема гостей) наделанные супругой котлетосы.

Кстати, подозреваю вы бассейны нигде не посещаете, или требуете разные сертификаты соответсвия? Или бассейн в фт отличается чем то от спортлайфа или гостиницы в условном Коблево?

ПС
Уже 20 00. Ответ жду от Сержика завтра, когда он будет на работе.
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