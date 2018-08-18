Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Hotab написав:Хотел бы задать вам вопрос. Что у нас происходит с этим электронным реестром собственников недвижимости? У нас его за много лет так и не создали? Почему действительно до сих схема налогообложения "лишних" метров так и не работает? При чем она не работает как для старого фонда, так и для новых объектов. У меня 90 кв.метров. Сдано в 2018-м. Никакой налог не приходит.
Реестр недвижимости есть (Державний реєстр речових прав на нерухоме майно). Его владелец - Минюст. Как-то слышал от человека в теме, что не все госреестры "подружены" между собой - это и создает проблему, о которой вы говорите. У налоговиков может быть свой собственный софт, который не умеет автоматом определять объекты налогообложения собственности из реестров других министерств. А руками этого никто делать не будет - масштаб вопроса не тот. Как-то так. Это умозаключение, а не точное знание ответа, если что. Когда-нибудь реестры синхронизируют. Думаю, эта задача подъемная, если есть цель...
Трошки они набрехали - это двушка, с 3 мя окнами. Вида "шикарный0" там может быть на замученную Лазурную Грусть, и из одной комнаты,если, хорошо шею повернуть - клочок правого берега. Инвестицией видимо рассчитана чтобы удвоить вложенные средства, но врядли-врядли )
Шикардос. Вообще Галактика мне нравится. Я даже там смотрел себе. Но потом переключился на подобное, но поближе к центру. Но готов был жить в Галактике. Там ребята молодцы, классную отделку делают, как для себя.
Шикардос. Вообще Галактика мне нравится. Я даже там смотрел себе. Но потом переключился на подобное, но поближе к центру. Но готов был жить в Галактике. Там ребята молодцы, классную отделку делают, как для себя.
Проезжая мимо Галактики по Расковой так не кажется. Мордор мордором. С расстояния отличий немного. Хотя новодел, наверно, весь так строится New normal...
Ну и...в Скадовск всем нужно ехать? Да большинство кто хоть немного платежеспособный выезжает к теплым морям. Вопрос в другом, адекватен ли тот человек, кто готов оставить в железном порту ценник четверки условном Египте/Турции.? Кстати, где отдыхаете вы? Сержик, мне вас жалко, вы тотальный пессимист. Представляю как вы ворчите дома поедая в зале ( для приема гостей) наделанные супругой котлетосы.
Кстати, подозреваю вы бассейны нигде не посещаете, или требуете разные сертификаты соответсвия? Или бассейн в фт отличается чем то от спортлайфа или гостиницы в условном Коблево?
ПС Уже 20 00. Ответ жду от Сержика завтра, когда он будет на работе.