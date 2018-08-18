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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7661766276637664

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 95
1. Зросли більш, як на 15%
18%
17
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 19:20

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  Grand Touring написав:vitaliian Новая Франция

ошиблись на длину ла-манша
https://bn.ua/prodaja-1-kvartira-kiev-g ... ul-267632/

Нова Англія

Це ж район клубних кавалірок на Жулянах.

якщо 30 м2 з ремонтом за 46 500
то кавалірка 15 м2 в два раза дешевше.

А Франт не вірить, що можна було взяти за 10куе голий бетон на ямі.

І це ж "іпеня за окружною" на думку Х-пердів.

Кстати, пока эти панельки новой Англии очень бодро уходят в аренду по цене 12 кгрн -16кгр. При этом метраж начинается от 37. В основном этот метраж и фигурирует в объявлениях. Иногда даже доходит до 20 кгрн, но думаю лоха найти сложно.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 19:26

  Libo написав:
  Serg-ik написав:
  change_pm написав:
зі. Думаю, що києвські ФТ понаїхи тиха заплачуть :mrgreen:

Не, ну а чо? Всё верно. Воду надо кипятить и фильтровать, а это всё недёшево.
КАН поимел жителей на стоимость бассейна, всех, включая тех, кто в нём никогда не будет плавать. Теперь будет зарабатывать на чужих инвестициях.


Ребята, все норм.
Просто у вас никогда не было бассейна и вы не знаете, сколько труда и средств он требуется для поддержания его в порядке каждый день. А тут прямо под домом. В трусах можно выходить. Не надо в этих пробках часами до воды добираться. И коктейль тебе сколотят и подадут. И перекусить сделают, не надо даже домой подниматься. Туалет. Чистота. Тётя с тряпкой. Летний отдых под домом. Заценит только тот, кто это попробовал. И заплатит за это. Еще и чаевые персоналу отстегнет. :wink:
ЗЫ Поехал как-то на Десну в выходной день. Машин тьма. Пылища. Обочины забиты. Запарковаться с трудом можно в километре. У воды срач. Не приляжешь. Не оборудовано. Кругом обоссано и обосрано. Пьянь шашлыки жарит. Бухают. на песке слой бычков и рыбных хвостов. Мрак. :x

Я хз, Сержик говорит Басик не гигиенично, наверное ваш вариант ему может зайти
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 19:40

  zРадио написав:
  Hotab написав:Хотел бы задать вам вопрос. Что у нас происходит с этим электронным реестром собственников недвижимости? У нас его за много лет так и не создали? Почему действительно до сих схема налогообложения "лишних" метров так и не работает? При чем она не работает как для старого фонда, так и для новых объектов. У меня 90 кв.метров. Сдано в 2018-м. Никакой налог не приходит.


Реестр недвижимости есть (Державний реєстр речових прав на нерухоме майно). Его владелец - Минюст. Как-то слышал от человека в теме, что не все госреестры "подружены" между собой - это и создает проблему, о которой вы говорите. У налоговиков может быть свой собственный софт, который не умеет автоматом определять объекты налогообложения собственности из реестров других министерств. А руками этого никто делать не будет - масштаб вопроса не тот. Как-то так. Это умозаключение, а не точное знание ответа, если что. Когда-нибудь реестры синхронизируют. Думаю, эта задача подъемная, если есть цель...
Налоговая странно подходит к этому вопросу, одним присылают уведомления, другим не присылают. По ощущениям, в 98 случаях из 100 не высылают.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 20:32

  Grand Touring написав:
  zРадио написав:
  Hotab написав:Хотел бы задать вам вопрос. Что у нас происходит с этим электронным реестром собственников недвижимости? У нас его за много лет так и не создали? Почему действительно до сих схема налогообложения "лишних" метров так и не работает? При чем она не работает как для старого фонда, так и для новых объектов. У меня 90 кв.метров. Сдано в 2018-м. Никакой налог не приходит.


Реестр недвижимости есть (Державний реєстр речових прав на нерухоме майно). Его владелец - Минюст. Как-то слышал от человека в теме, что не все госреестры "подружены" между собой - это и создает проблему, о которой вы говорите. У налоговиков может быть свой собственный софт, который не умеет автоматом определять объекты налогообложения собственности из реестров других министерств. А руками этого никто делать не будет - масштаб вопроса не тот. Как-то так. Это умозаключение, а не точное знание ответа, если что. Когда-нибудь реестры синхронизируют. Думаю, эта задача подъемная, если есть цель...
Налоговая странно подходит к этому вопросу, одним присылают уведомления, другим не присылают. По ощущениям, в 98 случаях из 100 не высылают.

Як діти. Ніби в нас держ органи роблять те що мають робити: починаючи від НАБУ і закінчуючи АМКУ.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 20:37

  hume написав:Я хз, Сержик говорит Басик не гигиенично, наверное ваш вариант ему может зайти


В Днепре и Десне ведь купаются. А в них вам канализационный физкуль-привет миллионов бульбашей и пида-рашкинцев. В басике воду хоть хлорируют и не ссут в нее. У нас купаться можно только в Псле, Суле, Хороле и Ворскле. Еще в Карпатах. Всё остальное канализация, приправленная химией. :(
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 20:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

100 куе, в окне другое окно, полчаса спортивным шагом от метро Академгородок (из обьявы)), ремонт - ремонт). А в прошлом мае ушла в Династии 87 метров за 120 с ремонтом тысяч на 70.
https://m.olx.ua/d/obyavlenie/uyutnaya- ... LUuvr.html
Все, это уже и мне надоедает.
Ждём сентябрь, и начинаем движение к хаям марта 2020 а оттуда стремительным домкратом
hume
 
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