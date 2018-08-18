Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
якщо 30 м2 з ремонтом за 46 500 то кавалірка 15 м2 в два раза дешевше.
А Франт не вірить, що можна було взяти за 10куе голий бетон на ямі.
І це ж "іпеня за окружною" на думку Х-пердів.
Кстати, пока эти панельки новой Англии очень бодро уходят в аренду по цене 12 кгрн -16кгр. При этом метраж начинается от 37. В основном этот метраж и фигурирует в объявлениях. Иногда даже доходит до 20 кгрн, но думаю лоха найти сложно.
change_pm написав: зі. Думаю, що києвські ФТ понаїхи тиха заплачуть
Не, ну а чо? Всё верно. Воду надо кипятить и фильтровать, а это всё недёшево. КАН поимел жителей на стоимость бассейна, всех, включая тех, кто в нём никогда не будет плавать. Теперь будет зарабатывать на чужих инвестициях.
Ребята, все норм. Просто у вас никогда не было бассейна и вы не знаете, сколько труда и средств он требуется для поддержания его в порядке каждый день. А тут прямо под домом. В трусах можно выходить. Не надо в этих пробках часами до воды добираться. И коктейль тебе сколотят и подадут. И перекусить сделают, не надо даже домой подниматься. Туалет. Чистота. Тётя с тряпкой. Летний отдых под домом. Заценит только тот, кто это попробовал. И заплатит за это. Еще и чаевые персоналу отстегнет. ЗЫ Поехал как-то на Десну в выходной день. Машин тьма. Пылища. Обочины забиты. Запарковаться с трудом можно в километре. У воды срач. Не приляжешь. Не оборудовано. Кругом обоссано и обосрано. Пьянь шашлыки жарит. Бухают. на песке слой бычков и рыбных хвостов. Мрак.
Я хз, Сержик говорит Басик не гигиенично, наверное ваш вариант ему может зайти
Hotab написав:Хотел бы задать вам вопрос. Что у нас происходит с этим электронным реестром собственников недвижимости? У нас его за много лет так и не создали? Почему действительно до сих схема налогообложения "лишних" метров так и не работает? При чем она не работает как для старого фонда, так и для новых объектов. У меня 90 кв.метров. Сдано в 2018-м. Никакой налог не приходит.
Реестр недвижимости есть (Державний реєстр речових прав на нерухоме майно). Его владелец - Минюст. Как-то слышал от человека в теме, что не все госреестры "подружены" между собой - это и создает проблему, о которой вы говорите. У налоговиков может быть свой собственный софт, который не умеет автоматом определять объекты налогообложения собственности из реестров других министерств. А руками этого никто делать не будет - масштаб вопроса не тот. Как-то так. Это умозаключение, а не точное знание ответа, если что. Когда-нибудь реестры синхронизируют. Думаю, эта задача подъемная, если есть цель...
Налоговая странно подходит к этому вопросу, одним присылают уведомления, другим не присылают. По ощущениям, в 98 случаях из 100 не высылают.
Hotab написав:Хотел бы задать вам вопрос. Что у нас происходит с этим электронным реестром собственников недвижимости? У нас его за много лет так и не создали? Почему действительно до сих схема налогообложения "лишних" метров так и не работает? При чем она не работает как для старого фонда, так и для новых объектов. У меня 90 кв.метров. Сдано в 2018-м. Никакой налог не приходит.
Реестр недвижимости есть (Державний реєстр речових прав на нерухоме майно). Его владелец - Минюст. Как-то слышал от человека в теме, что не все госреестры "подружены" между собой - это и создает проблему, о которой вы говорите. У налоговиков может быть свой собственный софт, который не умеет автоматом определять объекты налогообложения собственности из реестров других министерств. А руками этого никто делать не будет - масштаб вопроса не тот. Как-то так. Это умозаключение, а не точное знание ответа, если что. Когда-нибудь реестры синхронизируют. Думаю, эта задача подъемная, если есть цель...
Налоговая странно подходит к этому вопросу, одним присылают уведомления, другим не присылают. По ощущениям, в 98 случаях из 100 не высылают.
Як діти. Ніби в нас держ органи роблять те що мають робити: починаючи від НАБУ і закінчуючи АМКУ.
hume написав:Я хз, Сержик говорит Басик не гигиенично, наверное ваш вариант ему может зайти
В Днепре и Десне ведь купаются. А в них вам канализационный физкуль-привет миллионов бульбашей и пида-рашкинцев. В басике воду хоть хлорируют и не ссут в нее. У нас купаться можно только в Псле, Суле, Хороле и Ворскле. Еще в Карпатах. Всё остальное канализация, приправленная химией.
100 куе, в окне другое окно, полчаса спортивным шагом от метро Академгородок (из обьявы)), ремонт - ремонт). А в прошлом мае ушла в Династии 87 метров за 120 с ремонтом тысяч на 70. https://m.olx.ua/d/obyavlenie/uyutnaya- ... LUuvr.html Все, это уже и мне надоедает. Ждём сентябрь, и начинаем движение к хаям марта 2020 а оттуда стремительным домкратом