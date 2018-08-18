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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7662766376647665

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 95
1. Зросли більш, як на 15%
18%
17
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 21:07

Йшов другий день напружених розрахунків зРадіо величини падіння кржн через зростання місячного платежу за е/е на 78 грн.

Здається це буде фіаско
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 21:11

  zРадио написав:
  hume написав:100 куе, в окне другое окно, полчаса спортивным шагом от метро Академгородок (из обьявы)), ремонт - ремонт). А в прошлом мае ушла в Династии 87 метров за 120 с ремонтом тысяч на 70.
https://m.olx.ua/d/obyavlenie/uyutnaya- ... LUuvr.html
Все, это уже и мне надоедает.
Ждём сентябрь, и начинаем движение к хаям марта 2020 а оттуда стремительным домкратом


Надоедает выискивать глупые объявления, чтобы тащить их сюда в покрепление трепа о дорожае? Неудивительно. Завязывайте. Можно прямо сейчас, не дожидаясь сентября. А вот от чего будет польза, так это если сможете нам объяснить логику увеличения хотелок на квартиры, не продающиеся годами. Сержик такие примеры приводит регулярно...

так набросай правильных(не глупых) объявлений в подкреплении теории о "коррекции на 20-40%" с октября, например 2к 90м2 на Минской ПА1000, реальный аналитик)
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 21:18

  Первый написав:Йшов другий день напружених розрахунків зРадіо величини падіння кржн через зростання місячного платежу за е/е на 78 грн.

Здається це буде фіаско

в октябре увидим "коррекцию на 20-40%" без вариантов)
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 21:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Тетрисе уже готовятся к скорому падению.
На LUN цены от застройщика сегодня обновили.

27.05.2021 были цены в интервале $3800-$4300 в зависимости от этажа. А на 200 метровые даже от $3500.

Сегодня на все выставили диапазон $4700-$6000. Я слегка офигел если честно :)

Или опечатка, или готовятся к предстоящему падению на 20-40% чтобы после падения на исходные цифры выйти.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 21:31

  foxluck написав:В Тетрисе уже готовятся к скорому падению.
На LUN цены от застройщика сегодня обновили.

27.05.2021 были цены в интервале $3800-$4300 в зависимости от этажа. А на 200 метровые даже от $3500.

Сегодня на все выставили диапазон $4700-$6000. Я слегка офигел если честно :)

Или опечатка, или готовятся к предстоящему падению на 20-40% чтобы после падения на исходные цифры выйти.

так и есть
увидели графики и диаграммы зРадиста и сделали "ход конем" перед октябрьской коррекцией на 20-40%, короче типичный прыжок дохлой кошки)

апд
в ТТ уже есть реальные желающие па4,5куе, но проштудировав методички зРадиста Я уже жду уровень поддержки 5-5,5куе за видовые 1к, но это уже будет пАпизже, после осенней коррекции...
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 21:43

  Прохожий написав:
  foxluck написав:В Тетрисе уже готовятся к скорому падению.
На LUN цены от застройщика сегодня обновили.

27.05.2021 были цены в интервале $3800-$4300 в зависимости от этажа. А на 200 метровые даже от $3500.

Сегодня на все выставили диапазон $4700-$6000. Я слегка офигел если честно :)

Или опечатка, или готовятся к предстоящему падению на 20-40% чтобы после падения на исходные цифры выйти.

так и есть
увидели графики и диаграммы зРадиста и сделали "ход конем" перед октябрьской коррекцией на 20-40%, короче типичный прыжок дохлой кошки)

апд
в ТТ уже есть реальные желающие па4,5куе, но проштудировав методички зРадиста Я уже жду уровень поддержки 5-5,5куе за видовые 1к, но это уже будет пАпизже, после осенней коррекции...


купуєм вже, бо через місяць буде па10куе м2
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 22:09

  Hotab написав:
  zРадио написав:и раскрывают перед налоговиками факт наличия "лишних" м2

Хотел бы задать вам вопрос. Что у нас происходит с этим электронным реестром собственников недвижимости? У нас его за много лет так и не создали? Почему действительно до сих схема налогообложения "лишних" метров так и не работает? При чем она не работает как для старого фонда, так и для новых объектов. У меня 90 кв.метров. Сдано в 2018-м. Никакой налог не приходит.


reus , и на "лишние " метры?

Великолепный вопрос. То есть за время работы электронного реестра налог на недвижимость платят только те, кто был или есть фопом. У меня знакомый с полностью внесёнными 100% недвиги в реестр ниразу не получил квитанцию. В налоговой не нашли, но сказали, что приходить или нет это его право.

Уже сплю и вижу как всех тянут в налоговую платить 5 % с купленного в 90 е годы. Или с подаренного :mrgreen: держиикарман шире, тут все через жеппу. Недвига это прачечная. Как там отбелить деньги с овгз знает только Зрадио. А как отбелить с недвиги знают все.
hume
 
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