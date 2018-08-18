Додано: Вів 15 чер, 2021 22:09

Hotab написав: zРадио написав: и раскрывают перед налоговиками факт наличия "лишних" м2 и раскрывают перед налоговиками факт наличия "лишних" м2

Хотел бы задать вам вопрос. Что у нас происходит с этим электронным реестром собственников недвижимости? У нас его за много лет так и не создали? Почему действительно до сих схема налогообложения "лишних" метров так и не работает? При чем она не работает как для старого фонда, так и для новых объектов. У меня 90 кв.метров. Сдано в 2018-м. Никакой налог не приходит.





reus , и на "лишние " метры? Хотел бы задать вам вопрос. Что у нас происходит с этим электронным реестром собственников недвижимости? У нас его за много лет так и не создали? Почему действительно до сих схема налогообложения "лишних" метров так и не работает? При чем она не работает как для старого фонда, так и для новых объектов. У меня 90 кв.метров. Сдано в 2018-м. Никакой налог не приходит., и на "лишние " метры?

Великолепный вопрос. То есть за время работы электронного реестра налог на недвижимость платят только те, кто был или есть фопом. У меня знакомый с полностью внесёнными 100% недвиги в реестр ниразу не получил квитанцию. В налоговой не нашли, но сказали, что приходить или нет это его право.Уже сплю и вижу как всех тянут в налоговую платить 5 % с купленного в 90 е годы. Или с подаренногодержиикарман шире, тут все через жеппу. Недвига это прачечная. Как там отбелить деньги с овгз знает только Зрадио. А как отбелить с недвиги знают все.