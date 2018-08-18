Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:100 куе, в окне другое окно, полчаса спортивным шагом от метро Академгородок (из обьявы)), ремонт - ремонт). А в прошлом мае ушла в Династии 87 метров за 120 с ремонтом тысяч на 70. https://m.olx.ua/d/obyavlenie/uyutnaya- ... LUuvr.html Все, это уже и мне надоедает. Ждём сентябрь, и начинаем движение к хаям марта 2020 а оттуда стремительным домкратом
Надоедает выискивать глупые объявления, чтобы тащить их сюда в покрепление трепа о дорожае? Неудивительно. Завязывайте. Можно прямо сейчас, не дожидаясь сентября. А вот от чего будет польза, так это если сможете нам объяснить логику увеличения хотелок на квартиры, не продающиеся годами. Сержик такие примеры приводит регулярно...
так набросай правильных(не глупых) объявлений в подкреплении теории о "коррекции на 20-40%" с октября, например 2к 90м2 на Минской ПА1000, реальный аналитик)
zРадио написав:и раскрывают перед налоговиками факт наличия "лишних" м2
Хотел бы задать вам вопрос. Что у нас происходит с этим электронным реестром собственников недвижимости? У нас его за много лет так и не создали? Почему действительно до сих схема налогообложения "лишних" метров так и не работает? При чем она не работает как для старого фонда, так и для новых объектов. У меня 90 кв.метров. Сдано в 2018-м. Никакой налог не приходит.
reus , и на "лишние " метры?
Великолепный вопрос. То есть за время работы электронного реестра налог на недвижимость платят только те, кто был или есть фопом. У меня знакомый с полностью внесёнными 100% недвиги в реестр ниразу не получил квитанцию. В налоговой не нашли, но сказали, что приходить или нет это его право.
Уже сплю и вижу как всех тянут в налоговую платить 5 % с купленного в 90 е годы. Или с подаренного держиикарман шире, тут все через жеппу. Недвига это прачечная. Как там отбелить деньги с овгз знает только Зрадио. А как отбелить с недвиги знают все.
Первый написав:Йшов другий день напружених розрахунків зРадіо величини падіння кржн через зростання місячного платежу за е/е на 78 грн.
Здається це буде фіаско
Гений, я тебе приложил 2 ссылки - на динамику тарифов 2020/2019 и 2021/2020. Увеличение тарифов за 2 года - 20%. Тут и электроэнергия, и газ, и тепло, и вода, и прочее, что входит в коммунальные услуги.
Что здесь еще может быть непонятно? Если твой интеллектуальный уровень не способен это переваривать, я уже ничего не поделаю
zРадио написав:и раскрывают перед налоговиками факт наличия "лишних" м2
Хотел бы задать вам вопрос. Что у нас происходит с этим электронным реестром собственников недвижимости? У нас его за много лет так и не создали? Почему действительно до сих схема налогообложения "лишних" метров так и не работает? При чем она не работает как для старого фонда, так и для новых объектов. У меня 90 кв.метров. Сдано в 2018-м. Никакой налог не приходит.
reus , и на "лишние " метры?
Великолепный вопрос. То есть за время работы электронного реестра налог на недвижимость платят только те, кто был или есть фопом. У меня знакомый с полностью внесёнными 100% недвиги в реестр ниразу не получил квитанцию. В налоговой не нашли, но сказали, что приходить или нет это его право.
Уже сплю и вижу как всех тянут в налоговую платить 5 % с купленного в 90 е годы. Или с подаренного держиикарман шире, тут все через жеппу. Недвига это прачечная. Как там отбелить деньги с овгз знает только Зрадио. А как отбелить с недвиги знают все.
від Зеніціатив Гемністіїі та Геподатків обкладасти нерухомість остання не те що впаде раніше зРадіографіків, вона ляже