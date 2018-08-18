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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7664766576667667>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 95
1. Зросли більш, як на 15%
18%
17
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 22:37

  foxluck написав:В Тетрисе уже готовятся к скорому падению.
На LUN цены от застройщика сегодня обновили.

27.05.2021 были цены в интервале $3800-$4300 в зависимости от этажа. А на 200 метровые даже от $3500.

Сегодня на все выставили диапазон $4700-$6000. Я слегка офигел если честно :)

Или опечатка, или готовятся к предстоящему падению на 20-40% чтобы после падения на исходные цифры выйти.

Вот так Тетрис из разряда малодоступной недвиги перешёл в разряд абсолютно недоступной. Но это "не настоящий рост". Это рост бывшего дериватива по мере ... заселения.
Г0вно от КГС в ипенях на стадии забор вокруг котлована не подорожало... Или тоже подорожало? Зрадио, ты же свой бенчмарк проверяешь? Как там дела?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 22:38

  zРадио написав:
  Первый написав:Йшов другий день напружених розрахунків зРадіо величини падіння кржн через зростання місячного платежу за е/е на 78 грн.

Здається це буде фіаско


Гений, я тебе приложил 2 ссылки - на динамику тарифов 2020/2019 и 2021/2020. Увеличение тарифов за 2 года - 20%. Тут и электроэнергия, и газ, и тепло, и вода, и прочее, что входит в коммунальные услуги.

Что здесь еще может быть непонятно? Если твой интеллектуальный уровень не способен это переваривать, я уже ничего не поделаю


Дякую. На твоєму фоні дійсно геній.
Тому, корона не впаде і спитаю ще раз. Як вплине на купівельну спроможність щодо квартир здорожчання місячної плати за е/е на 78 грн?

Ти ж графік бачиш, а зрозуміти не можеш.

Розказую. Місячний платіж за Е/е збільшився на 78 грн. Ти це розумієш? Не на 36,6% як у твоїй статистиці, а конкретно на 78 грн. Споживав 400 кВт. Було 100 кВт по 90 коп, 300 кВт - 1.68. Тепер все по 1.68.
У кийові центральне опалення. Його вартість для населення в платіжці протягом року не змінювалася - через долбойобів з мінрегіона (там якийсь косяк із застосування тарифів на тепло). Теж саме і по воді.
Тим кому повезло і у них газова плита - додали в районі 20 грн. За розподіл і постачання.
У кого електро плита - нічого не додали.
Як це вплинуло на здатність придбати говнострой у кгс?
Ти будеш розуміти на основі чого малюють графіки чи ні? Ну хоч трішки? Ну плз….
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 22:43

  Первый написав:
Дякую. На твоєму фоні дійсно геній.
Тому, корона не впаде і спитаю ще раз. Як вплине на купівельну спроможність щодо квартир здорожчання місячної плати за е/е на 78 грн?

Ти ж графік бачиш, а зрозуміти не можеш.

Розказую. Місячний платіж за Е/е збільшився на 78 грн. Ти це розумієш? Не на 36,6% як у твоїй статистиці, а конкретно на 78 грн. Споживав 400 кВт. Було 100 кВт по 90 коп, 300 кВт - 1.68. Тепер все по 1.68.
У кийові центральне опалення. Його вартість для населення в платіжці протягом року не змінювалася - через долбойобів з мінрегіона (там якийсь косяк із застосування тарифів на тепло). Теж саме і по воді.
Тим кому повезло і у них газова плита - додали в районі 20 грн. За розподіл і постачання.
У кого електро плита - нічого не додали.
Як це вплинуло на здатність придбати говнострой у кгс?
Ти будеш розуміти на основі чого малюють графіки чи ні? Ну хоч трішки? Ну плз….


Гений, который не может понять, что подорожала не только э/э, но и другие услуги - это идиот. У меня все
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 22:44

  zРадио написав:[

Надоедает выискивать глупые объявления, чтобы тащить их сюда в покрепление трепа о дорожае? Неудивительно. Завязывайте. Можно прямо сейчас, не дожидаясь сентября. А вот от чего будет польза, так это если сможете нам объяснить логику увеличения хотелок на квартиры, не продающиеся годами. Сержик такие примеры приводит регулярно...

Сержик...? Этот да, выискивать умеет
Хорошо, все слышали про инфу о Династии на 85 квадратовч есть в архивах. Зачем далеко ходить, вот вам
Династия, второй этаж, 160 тысяч, все из эпика. Наполнения нет, готовь ещё тысяч 15куе.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk-di ... LWbcH.html

Аламант, 75 квадратов, ремонт - шик коррупционера - 170 куе

https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/2-k-kv ... KaUBQ.html

Династия без ремонта, 74 метра. 120 куе
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/2-kmna ... KrOiw.html

Логика увеличения 100% хотелок только одна =>увеличения отпускных цен на недвигу. Но тариф на электроэнергию действительно вырос на 78 грн. Жаль Сержика с котлеткой 50 куе, который на сейчас может переместится исключительно в пригород.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 22:58

  airmax78 написав:В ЯГ объявили скидку 20%. Вчитался. Скидкой назвали покупку сейчас по текущей цене до введения НДС...


И что здесь удивительного? Что застройщики ищут пентюхов себе в клиенты? Так это и ты здесь регулярно демонстрируешь

  airmax78 написав:Г0вно от КГС в ипенях на стадии забор вокруг котлована не подорожало... Или тоже подорожало? Зрадио, ты же свой бенчмарк проверяешь? Как там дела?


Не подорожало. Начальная стоимость м2 как была с конца 2019-го, так и остается по сегодня ниже 700 долларов для многокомнатных и ниже 800 долларов для однокомнатных. К слову, в качестве бенчмарка эконом гораздо более показателен, чем люкс. И ты сам знаешь почему
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 23:14

Зображення
Итого 2500 за метр, до окончания строительства чуть менее года, если не ошибаюсь - второй квартал 2022. Но, ссука, что то чувствует)) читает ветку)) кстати, прошлой весной в локдаун раздавали по 1600
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 23:20

  zРадио написав:[
Не подорожало. Начальная стоимость м2 как была с конца 2019-го, так и остается по сегодня ниже 700 долларов для многокомнатных и ниже 800 долларов для однокомнатных. К слову, в качестве бенчмарка эконом гораздо более показателен, чем люкс. И ты сам знаешь почему

Не нужно упираться в дно. Есть ряд контор, которые гонят в экономе, или комфорте, для меня одно и то же. Смотрим старт Диброва новых домов, варшавского нового квартала, парковых озёр, сейчас стартанет столица по всем фронтам и посмотрим как, где, и по чем будет стартовать эконом.

А то, что где то там на окраине Трои стартанул кГс, ну как бы да - факт, но как там по рынку распродать? Ни один идиот не купит, даже полный идиот, который может залезть в интернет не купит по рынку новострой трои
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 23:51

  hume написав:Не нужно упираться в дно. Есть ряд контор, которые гонят в экономе, или комфорте, для меня одно и то же. Смотрим старт Диброва новых домов, варшавского нового квартала, парковых озёр, сейчас стартанет столица по всем фронтам и посмотрим как, где, и по чем будет стартовать эконом.

А то, что где то там на окраине Трои стартанул кГс, ну как бы да - факт, но как там по рынку распродать? Ни один идиот не купит, даже полный идиот, который может залезть в интернет не купит по рынку новострой трои


Ах, ну да, ну да... Если для самого хьюма эконом и комфорт - одно и то же, значит так оно на самом деле и есть. Вы старательно пытаетесь увести любую дискуссию о ценах со сравнения цифр в разряд личностных предпочтений. Такой себе сомелье - это мне по вкусу, это не по вкусу. Только кто вы такой, что мы должны довериться вашему вкусу? Чем Троя хуже того шлака на выселках в районе Академгородка, который вы сегодня приводили? Рыловское эго впереди вас.

Уж простите, но вспоминается разве что Лесь Подервьянский. Цитата дослосно - из песни слов не выкинешь:

Таких гандонів часто бачив я,
Шо всім пиздять: я гуру, я учитель,
Несіть мені усі по три рубля
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 23:52

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Г0вно от КГС в ипенях на стадии забор вокруг котлована не подорожало... Или тоже подорожало? Зрадио, ты же свой бенчмарк проверяешь? Как там дела?


Не подорожало. Начальная стоимость м2 как была с конца 2019-го, так и остается по сегодня ниже 700 долларов для многокомнатных и ниже 800 долларов для однокомнатных. К слову, в качестве бенчмарка эконом гораздо более показателен, чем люкс. И ты сам знаешь почему

Ну слава Богу. От сердца отлегло. Значит еще отоварим свои неподешевевшие доллары.
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 23:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Официально: дорожай признаем только когда подорожает самое конченное г0вно. До этого момента никакого дорожая в упор не видим.
airmax78
 
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