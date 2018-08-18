Додано: Вів 15 чер, 2021 23:51

hume написав: Не нужно упираться в дно. Есть ряд контор, которые гонят в экономе, или комфорте, для меня одно и то же. Смотрим старт Диброва новых домов, варшавского нового квартала, парковых озёр, сейчас стартанет столица по всем фронтам и посмотрим как, где, и по чем будет стартовать эконом.



А то, что где то там на окраине Трои стартанул кГс, ну как бы да - факт, но как там по рынку распродать? Ни один идиот не купит, даже полный идиот, который может залезть в интернет не купит по рынку новострой трои Не нужно упираться в дно. Есть ряд контор, которые гонят в экономе, или комфорте, для меня одно и то же. Смотрим старт Диброва новых домов, варшавского нового квартала, парковых озёр, сейчас стартанет столица по всем фронтам и посмотрим как, где, и по чем будет стартовать эконом.А то, что где то там на окраине Трои стартанул кГс, ну как бы да - факт, но как там по рынку распродать? Ни один идиот не купит, даже полный идиот, который может залезть в интернет не купит по рынку новострой трои

Ах, ну да, ну да... Если для самого хьюма эконом и комфорт - одно и то же, значит так оно на самом деле и есть. Вы старательно пытаетесь увести любую дискуссию о ценах со сравнения цифр в разряд личностных предпочтений. Такой себе сомелье - это мне по вкусу, это не по вкусу. Только кто вы такой, что мы должны довериться вашему вкусу? Чем Троя хуже того шлака на выселках в районе Академгородка, который вы сегодня приводили? Рыловское эго впереди вас.Уж простите, но вспоминается разве что Лесь Подервьянский. Цитата дослосно - из песни слов не выкинешь:Таких гандонів часто бачив я,Шо всім пиздять: я гуру, я учитель,Несіть мені усі по три рубля