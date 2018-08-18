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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 16 чер, 2021 00:09
zРадио написав: airmax78 написав:
Официально: дорожай признаем только когда подорожает самое конченное г0вно. До этого момента никакого дорожая в упор не видим.
Я динамику цен как отслеживал, так и отслеживаю по индексу Домика. Он же рост за весну показал - что тебя не устраивает? Зачем дурачишься?
Тут же неоднократно обсуждалось за счет чего график Домика такой сглаженный.
Если бы тут была аудитория из людей, которые интересуются темой постольку поскольку. Но тут люди, которые отслеживают рынок. И тебе пишут с середины прошлого года, что цены двинули вверх не по-детски. И на сегодня все более-менее живое из новостроев выросло не на смешные 15% в долларе, которые уже отчетливо показывает Домик, а на 30-50%. О "мартовских хаях" 2020 теперь остается только мечтать.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 00:44
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Официально: дорожай признаем только когда подорожает самое конченное г0вно. До этого момента никакого дорожая в упор не видим.
Я динамику цен как отслеживал, так и отслеживаю по индексу Домика. Он же рост за весну показал - что тебя не устраивает? Зачем дурачишься?
Тут же неоднократно обсуждалось за счет чего график Домика такой сглаженный.
Если бы тут была аудитория из людей, которые интересуются темой постольку поскольку. Но тут люди, которые отслеживают рынок. И тебе пишут с середины прошлого года, что цены двинули вверх не по-детски. И на сегодня все более-менее живое из новостроев выросло не на смешные 15% в долларе, которые уже отчетливо показывает Домик, а на 30-50%. О "мартовских хаях" 2020 теперь остается только мечтать.
О, да тут уже просто геббельсовщина пошла - чем наглее ложь, тем скорее в нее поверят (с) Нет, Максим, ни смешных 15%, ни вообще угарных 30-50% роста - есть скромные 5%. Это рынок, а не подборка рекламных листовок.
Что до сказок о "великих практиках" - они рассказывают о росте в любую погоду и в любое время года. Для интереса как-то листал архив форума за 2014-2015 гг (пока не стошнило) - все то же самое, в тех же словах и красках...
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