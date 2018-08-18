Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Официально: дорожай признаем только когда подорожает самое конченное г0вно. До этого момента никакого дорожая в упор не видим.
Я динамику цен как отслеживал, так и отслеживаю по индексу Домика. Он же рост за весну показал - что тебя не устраивает? Зачем дурачишься?
Тут же неоднократно обсуждалось за счет чего график Домика такой сглаженный. Если бы тут была аудитория из людей, которые интересуются темой постольку поскольку. Но тут люди, которые отслеживают рынок. И тебе пишут с середины прошлого года, что цены двинули вверх не по-детски. И на сегодня все более-менее живое из новостроев выросло не на смешные 15% в долларе, которые уже отчетливо показывает Домик, а на 30-50%. О "мартовских хаях" 2020 теперь остается только мечтать.
airmax78 написав:Официально: дорожай признаем только когда подорожает самое конченное г0вно. До этого момента никакого дорожая в упор не видим.
Я динамику цен как отслеживал, так и отслеживаю по индексу Домика. Он же рост за весну показал - что тебя не устраивает? Зачем дурачишься?
Тут же неоднократно обсуждалось за счет чего график Домика такой сглаженный. Если бы тут была аудитория из людей, которые интересуются темой постольку поскольку. Но тут люди, которые отслеживают рынок. И тебе пишут с середины прошлого года, что цены двинули вверх не по-детски. И на сегодня все более-менее живое из новостроев выросло не на смешные 15% в долларе, которые уже отчетливо показывает Домик, а на 30-50%. О "мартовских хаях" 2020 теперь остается только мечтать.
О, да тут уже просто геббельсовщина пошла - чем наглее ложь, тем скорее в нее поверят (с) Нет, Максим, ни смешных 15%, ни вообще угарных 30-50% роста - есть скромные 5%. Это рынок, а не подборка рекламных листовок.
Что до сказок о "великих практиках" - они рассказывают о росте в любую погоду и в любое время года. Для интереса как-то листал архив форума за 2014-2015 гг (пока не стошнило) - все то же самое, в тех же словах и красках...
change_pm написав: зі. Думаю, що києвські ФТ понаїхи тиха заплачуть
Не, ну а чо? Всё верно. Воду надо кипятить и фильтровать, а это всё недёшево. КАН поимел жителей на стоимость бассейна, всех, включая тех, кто в нём никогда не будет плавать. Теперь будет зарабатывать на чужих инвестициях.
Ребята, все норм. Просто у вас никогда не было бассейна и вы не знаете, сколько труда и средств он требуется для поддержания его в порядке каждый день. А тут прямо под домом. В трусах можно выходить. Не надо в этих пробках часами до воды добираться. И коктейль тебе сколотят и подадут. И перекусить сделают, не надо даже домой подниматься. Туалет. Чистота. Тётя с тряпкой. Летний отдых под домом. Заценит только тот, кто это попробовал. И заплатит за это. Еще и чаевые персоналу отстегнет. ЗЫ Поехал как-то на Десну в выходной день. Машин тьма. Пылища. Обочины забиты. Запарковаться с трудом можно в километре. У воды срач. Не приляжешь. Не оборудовано. Кругом обоссано и обосрано. Пьянь шашлыки жарит. Бухают. на песке слой бычков и рыбных хвостов. Мрак.
Это ты не правильно понял. Они здесь ЖИВУТ и зарабатывают. А там только отдых, шопинг, лечение и учеба детей. Жить им там неинтересно и непривлекательно, там для них не жизнь, а существование. Их там никто не знает, те кто знают презирают, там на них распростаняется закон, там они простые смертные и нах никому не нужны. Это для них не жизнь. Жизнь только тут, где менты им честь отдают и холопы шляпы перед ними снимают, где им можно всё.
zРадио написав:Я динамику цен как отслеживал, так и отслеживаю по индексу Домика. Он же рост за весну показал - что тебя не устраивает? Зачем дурачишься?
Тут же неоднократно обсуждалось за счет чего график Домика такой сглаженный. Если бы тут была аудитория из людей, которые интересуются темой постольку поскольку. Но тут люди, которые отслеживают рынок. И тебе пишут с середины прошлого года, что цены двинули вверх не по-детски. И на сегодня все более-менее живое из новостроев выросло не на смешные 15% в долларе, которые уже отчетливо показывает Домик, а на 30-50%. О "мартовских хаях" 2020 теперь остается только мечтать.
О, да тут уже просто геббельсовщина пошла - чем наглее ложь, тем скорее в нее поверят (с) Нет, Максим, ни смешных 15%, ни вообще угарных 30-50% роста - есть скромные 5%. Это рынок, а не подборка рекламных листовок.
Что до сказок о "великих практиках" - они рассказывают о росте в любую погоду и в любое время года. Для интереса как-то листал архив форума за 2014-2015 гг (пока не стошнило) - все то же самое, в тех же словах и красках...
Слушай, ну мне не сильно интересны графики домика, если честно. Я взял первый попавшийся по однухам - он засветил +15% за год в долларах. По однухам в новостроях +21% за год в долларах. Но все кто в теме прекрасно знают, что все живое улетело на 30+%. Но ты продолжай следить за прайсом КГС на котлованы Трои.
zРадио написав:Я динамику цен как отслеживал, так и отслеживаю по индексу Домика. Он же рост за весну показал - что тебя не устраивает? Зачем дурачишься?
Тут же неоднократно обсуждалось за счет чего график Домика такой сглаженный. Если бы тут была аудитория из людей, которые интересуются темой постольку поскольку. Но тут люди, которые отслеживают рынок. И тебе пишут с середины прошлого года, что цены двинули вверх не по-детски. И на сегодня все более-менее живое из новостроев выросло не на смешные 15% в долларе, которые уже отчетливо показывает Домик, а на 30-50%. О "мартовских хаях" 2020 теперь остается только мечтать.
О, да тут уже просто геббельсовщина пошла - чем наглее ложь, тем скорее в нее поверят (с) Нет, Максим, ни смешных 15%, ни вообще угарных 30-50% роста - есть скромные 5%. Это рынок, а не подборка рекламных листовок.
Что до сказок о "великих практиках" - они рассказывают о росте в любую погоду и в любое время года. Для интереса как-то листал архив форума за 2014-2015 гг (пока не стошнило) - все то же самое, в тех же словах и красках...
Слушай, ну мне не сильно интересны графики домика, если честно. Я взял первый попавшийся по однухам - он засветил +15% за год в долларах. По однухам в новостроях +21% за год в долларах. Но все кто в теме прекрасно знают, что все живое улетело на 30+%. Но ты продолжай следить за прайсом КГС на котлованы Трои.