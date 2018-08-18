Libo написав:

Serg-ik написав: change_pm написав:

зі. Думаю, що києвські ФТ понаїхи тиха заплачуть зі. Думаю, що києвські ФТ понаїхи тиха заплачуть

Не, ну а чо? Всё верно. Воду надо кипятить и фильтровать, а это всё недёшево.

КАН поимел жителей на стоимость бассейна, всех, включая тех, кто в нём никогда не будет плавать. Теперь будет зарабатывать на чужих инвестициях. Не, ну а чо? Всё верно. Воду надо кипятить и фильтровать, а это всё недёшево.КАН поимел жителей на стоимость бассейна, всех, включая тех, кто в нём никогда не будет плавать. Теперь будет зарабатывать на чужих инвестициях.

Ребята, все норм.Просто у вас никогда не было бассейна и вы не знаете, сколько труда и средств он требуется для поддержания его в порядке каждый день. А тут прямо под домом. В трусах можно выходить. Не надо в этих пробках часами до воды добираться. И коктейль тебе сколотят и подадут. И перекусить сделают, не надо даже домой подниматься. Туалет. Чистота. Тётя с тряпкой. Летний отдых под домом. Заценит только тот, кто это попробовал. И заплатит за это. Еще и чаевые персоналу отстегнет.ЗЫ Поехал как-то на Десну в выходной день. Машин тьма. Пылища. Обочины забиты. Запарковаться с трудом можно в километре. У воды срач. Не приляжешь. Не оборудовано. Кругом обоссано и обосрано. Пьянь шашлыки жарит. Бухают. на песке слой бычков и рыбных хвостов. Мрак.