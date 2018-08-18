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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7665766676677668

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 95
1. Зросли більш, як на 15%
18%
17
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 08:46

  foxluck написав:
  sequence написав:Кушнир читает эту ветку и ждет октября и/или заседания комиссии по открытым рынкам, там уж что раньше. Судите сами, все обвалится ("скорректируется") на 100500%, можно будет купить кирпичи дешевле

Купить 1 кирпич подешевле и съесть :)

Та вы же понимаете хитрожопость КГС. Они вроде не отказываются от своих обязательств, прикрываясь главным акционером - городом, но сами исполняют их весьма неспеша, создавая у напуганной публики видимость пирамиды, в чем есть доля правды. Там еще недавно на активы жены Кушнира наложили санкции, а это уже некрасиво - закрывать помойки
sequence
 
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  #<1 ... 7665766676677668
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