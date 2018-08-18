|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 чер, 2021 08:46
foxluck написав: sequence написав:
Кушнир читает эту ветку и ждет октября и/или заседания комиссии по открытым рынкам, там уж что раньше. Судите сами, все обвалится ("скорректируется") на 100500%, можно будет купить кирпичи дешевле
Купить 1 кирпич подешевле и съесть
Та вы же понимаете хитрожопость КГС. Они вроде не отказываются от своих обязательств, прикрываясь главным акционером - городом, но сами исполняют их весьма неспеша, создавая у напуганной публики видимость пирамиды, в чем есть доля правды. Там еще недавно на активы жены Кушнира наложили санкции, а это уже некрасиво - закрывать помойки
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 5249
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1394 раз.
- Подякували: 1392 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|20655
|3590075
|
|
|508
|224285
|
|
|16
|23100
|
|