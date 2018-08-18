Додано: Сер 16 чер, 2021 09:19

airmax78 написав: Слушай, ну мне не сильно интересны графики домика, если честно. Я взял первый попавшийся по однухам - он засветил +15% за год в долларах. По однухам в новостроях +21% за год в долларах. Но все кто в теме прекрасно знают, что все живое улетело на 30+%. Но ты продолжай следить за прайсом КГС на котлованы Трои. Слушай, ну мне не сильно интересны графики домика, если честно. Я взял первый попавшийся по однухам - он засветил +15% за год в долларах. По однухам в новостроях +21% за год в долларах. Но все кто в теме прекрасно знают, что все живое улетело на 30+%. Но ты продолжай следить за прайсом КГС на котлованы Трои.

Первый попавшийся ты взял? Ну так садись - два! Сам же с гордо поднятой головой сообщаешь об ошибке, но делаешь вид, что ее нет.Вот целая ветка, где обсуждается динамика цен на продукты питания:Там тоже псевдо-практики под впечатлением от цен на яйца и подсолнечное масло с пеной у рта доказывают, что реальная инфляция - 50-100%, а индекс потребительских цен врет. В "подтверждение" своих слов вместо анализа цен во всех сегментах продуктов фотографируют ценники единичных позиций. Естественно, резонансных - тех, которые прибавили в цене больше всего и вызывают негодование. И при этом отказываются понимать, где налажали.Когда их тычешь носом в длинный потребительский набор, по изменению цен которого становится очевидным, что инфляция такая же, как ее показывает ИПЦ (где что-то подорожало сильно, что-то несильно, что-то стоит на месте, а что-то и вовсе подешевело) - дуются, ворчат, но ошибку не признают. Видимо, "практики" нигде друг от друга не отличаются. Ни бегуны по супермаркетам, ни бегуны по отделам продаж застройщиков...