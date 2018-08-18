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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 чер, 2021 08:46
foxluck написав: sequence написав:
Кушнир читает эту ветку и ждет октября и/или заседания комиссии по открытым рынкам, там уж что раньше. Судите сами, все обвалится ("скорректируется") на 100500%, можно будет купить кирпичи дешевле
Купить 1 кирпич подешевле и съесть
Та вы же понимаете хитрожопость КГС. Они вроде не отказываются от своих обязательств, прикрываясь главным акционером - городом, но сами исполняют их весьма неспеша, создавая у напуганной публики видимость пирамиды, в чем есть доля правды. Там еще недавно на активы жены Кушнира наложили санкции, а это уже некрасиво - закрывать помойки
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Додано: Сер 16 чер, 2021 09:19
airmax78 написав:
Слушай, ну мне не сильно интересны графики домика, если честно. Я взял первый попавшийся по однухам - он засветил +15% за год в долларах. По однухам в новостроях +21% за год в долларах. Но все кто в теме прекрасно знают, что все живое улетело на 30+%. Но ты продолжай следить за прайсом КГС на котлованы Трои.
Первый попавшийся ты взял? Ну так садись - два! Сам же с гордо поднятой головой сообщаешь об ошибке, но делаешь вид, что ее нет.
Вот целая ветка, где обсуждается динамика цен на продукты питания:Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Там тоже псевдо-практики под впечатлением от цен на яйца и подсолнечное масло с пеной у рта доказывают, что реальная инфляция - 50-100%, а индекс потребительских цен врет. В "подтверждение" своих слов вместо анализа цен во всех сегментах продуктов фотографируют ценники единичных позиций. Естественно, резонансных - тех, которые прибавили в цене больше всего и вызывают негодование. И при этом отказываются понимать, где налажали.
Когда их тычешь носом в длинный потребительский набор, по изменению цен которого становится очевидным, что инфляция такая же, как ее показывает ИПЦ (где что-то подорожало сильно, что-то несильно, что-то стоит на месте, а что-то и вовсе подешевело) - дуются, ворчат, но ошибку не признают. Видимо, "практики" нигде друг от друга не отличаются. Ни бегуны по супермаркетам, ни бегуны по отделам продаж застройщиков...
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Додано: Сер 16 чер, 2021 09:37
airmax78 написав:
Вот так Тетрис из разряда малодоступной недвиги перешёл в разряд абсолютно недоступной. Но это "не настоящий рост". Это рост бывшего дериватива по мере ... заселения.
Вы с этим Тетрисом носитесь больше, чем избиратели компартии с колбасой по 2,20.
Реальные фетишисты.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 09:45
zРадио написав: airmax78 написав:
Слушай, ну мне не сильно интересны графики домика, если честно. Я взял первый попавшийся по однухам - он засветил +15% за год в долларах. По однухам в новостроях +21% за год в долларах. Но все кто в теме прекрасно знают, что все живое улетело на 30+%. Но ты продолжай следить за прайсом КГС на котлованы Трои.
Первый попавшийся ты взял? Ну так садись - два! Сам же с гордо поднятой головой сообщаешь об ошибке, но делаешь вид, что ее нет.
Вот целая ветка, где обсуждается динамика цен на продукты питания:Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Там тоже псевдо-практики под впечатлением от цен на яйца и подсолнечное масло с пеной у рта доказывают, что реальная инфляция - 50-100%, а индекс потребительских цен врет. В "подтверждение" своих слов вместо анализа цен во всех сегментах продуктов фотографируют ценники единичных позиций. Естественно, резонансных - тех, которые прибавили в цене больше всего и вызывают негодование. И при этом отказываются понимать, где налажали.
Когда их тычешь носом в длинный потребительский набор, по изменению цен которого становится очевидным, что инфляция такая же, как ее показывает ИПЦ (где что-то подорожало сильно, что-то несильно, что-то стоит на месте, а что-то и вовсе подешевело) - дуются, ворчат, но ошибку не признают. Видимо, "практики" нигде друг от друга не отличаются. Ни бегуны по супермаркетам, ни бегуны по отделам продаж застройщиков...
С квартирами все-таки есть небольшая разница: людей с деньгами, формирующими платежеспособный спрос на рынке, не интересует "среднестатистическая квартира". Их интересуют конкретные объекты (в зависимости от их возможностей): пресловутый Тетрис, какой-нибудь Стенфорд, Юнит, Файна Таун, ну, ОК, Галактика, Варшавский и т.д. И когда они видят как изменилась цена на то, что их интересует, они понимают, что график Домика им вряд ли поможет что-то купить. Поэтому, да, найс ту си, ну и все. А хочешь такую же квартиру в том же Варшавском в июне 2021, какую мог купить в июне 2020 - будь добр, добавь 40-50% к каклете. Хоть и нет этого роста на графике Домика.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 09:48
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Вот так Тетрис из разряда малодоступной недвиги перешёл в разряд абсолютно недоступной. Но это "не настоящий рост". Это рост бывшего дериватива по мере ... заселения.
Вы с этим Тетрисом носитесь больше, чем избиратели компартии с колбасой по 2,20.
Реальные фетишисты.
Не удивительно - лучший ЖК Украины. Ну, ок. Впредь буду приводить в пример только Файна Таун. Который, кстати, из очень доступной недвиги перешел в категорию малодоступной. И находится на пути к совсем недоступной.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 09:50
если тетрис предварился с 2.2 на 6к
то цп должен превратиться с 1.7 на 4.6
а да, за 6к можно купить в новострое модном с ремонтом и мебелью на 2й линии но с видом на океан в майами.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 09:53
не про політику, однак ...
один дуже відомий новоспечений проффесор/доХтор наук заявив колись, що відріже собі те, що жмакав у сесійній залі, якщо Стерненко вийде з тюрми.
Стерненко вийшов, а у доХтора досі все на місці. Балабол доХтор.
Тут дехто теж обіцяв через півроку-рік (це піврічна фора/зазор на стат.похибку) падіння цін ту_зе_дно. Нехай це буде березень 2022. То як на рахунок сатисфакції для читачів гілки ? Якщо не буде такого, то може хоча б перестанете тут писати відверту хрень як мінімум ? Можна без публічної самокастрації ...
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Додано: Сер 16 чер, 2021 10:00
airmax78 написав:
С квартирами все-таки есть небольшая разница: людей с деньгами, формирующими платежеспособный спрос на рынке, не интересует "среднестатистическая квартира". Их интересуют конкретные объекты (в зависимости от их возможностей): пресловутый Тетрис, какой-нибудь Стенфорд, Юнит, Файна Таун, ну, ОК, Галактика, Варшавский и т.д. И когда они видят как изменилась цена на то, что их интересует, они понимают, что график Домика им вряд ли поможет что-то купить. Поэтому, да, найс ту си, ну и все. А хочешь такую же квартиру в том же Варшавском в июне 2021, какую мог купить в июне 2020 - будь добр, добавь 40-50% к каклете. Хоть и нет этого роста на графике Домика.
Максим, ты вообще рынок не понимаешь. Первичка на сегодня - это до 30% продаж. Большинство сделок происходит на вторичке. В соответствии со структурой рынка - т.е. с преобладанием хрущевок, улучшенной панели и т.н. украинского кирпича.
Ты ориентируешься на нишу, соответствующую твоему личному уровню благосостояния. Это непрофессионально, если ты рвешься говорить о рынке. Ты или начинай свои посты с оговорки "В том узком сегменте, который я мониторю...", или оставляй свое ценное мнение при себе, не вводя в заблуждение остальную аудиторию
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Додано: Сер 16 чер, 2021 10:05
sequence написав:
У меня строящийся объект у КГС (бывш. УБ). Третью неделю стройка стоит колом. Кушнир в Фейсбуках жалуется на подорожание некоторых стройматералов в полтора раза.
Даже свои объекты КГС задерживает на года.
При этом у КГС на балансе запасов на 10,5 миллиардов при объёме реализации 1,5 млрд в год. Ему всё мало.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 10:09
Коротше, я зрозумів))
Спочатку треба взяти в зРадіо список продуктів, на які ціна "стоїть на місці", або "подешевшали"))
Тоді, можна буде більше відкладати на нерухомість, на яку теж треба взяти список у зРадіо, яка теж по цінах "стоїть на місці"))
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