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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7667766876697670>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 95
1. Зросли більш, як на 15%
18%
17
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:10

  zРадио написав:
  airmax78 написав:С квартирами все-таки есть небольшая разница: людей с деньгами, формирующими платежеспособный спрос на рынке, не интересует "среднестатистическая квартира". Их интересуют конкретные объекты (в зависимости от их возможностей): пресловутый Тетрис, какой-нибудь Стенфорд, Юнит, Файна Таун, ну, ОК, Галактика, Варшавский и т.д. И когда они видят как изменилась цена на то, что их интересует, они понимают, что график Домика им вряд ли поможет что-то купить. Поэтому, да, найс ту си, ну и все. А хочешь такую же квартиру в том же Варшавском в июне 2021, какую мог купить в июне 2020 - будь добр, добавь 40-50% к каклете. Хоть и нет этого роста на графике Домика.


Максим, ты вообще рынок не понимаешь. Первичка на сегодня - это до 30% продаж. Большинство сделок происходит на вторичке. В соответствии со структурой рынка - т.е. с преобладанием хрущевок, улучшенной панели и т.н. украинского кирпича.

Ты ориентируешься на нишу, соответствующую твоему личному уровню благосостояния. Это непрофессионально, если ты рвешься говорить о рынке. Ты или начинай свои посты с оговорки "В том узком сегменте, который я мониторю...", или оставляй свое ценное мнение при себе, не вводя в заблуждение остальную аудиторию

Зрадио, ты категорически не прав. Вся ценность этой ветки была в том, что люди, заходившие сюда, которые были ни в зуб ногой в киевской недвиге, немного почитав, начинали понимать, что такое хорошо, а что такое "широкий сегмент с преобладанием хрущевок, улучшенной панели и т.н. украинского кирпича". И те, кто начинал это понимать имели возможность, опять же, внимательно читая ветку, существенно улучшить свои условия жизни не платя все деньги мира за это. А то что предлагаешь тут ты - оно ценности не имеет. Кто-то улучшил свои условия жизни благодаря советам, которые ты тут уже год раздаешь? Ждут 40% коррекции? Пока дождались 40% роста.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

макс, самое печальное что аренда то не растет
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:18

  airmax78 написав:Зрадио, ты категорически не прав. Вся ценность этой ветки была в том, что люди, заходившие сюда, которые были ни в зуб ногой в киевской недвиге, немного почитав, начинали понимать, что такое хорошо, а что такое "широкий сегмент с преобладанием хрущевок, улучшенной панели и т.н. украинского кирпича". И те, кто начинал это понимать имели возможность, опять же, внимательно читая ветку, существенно улучшить свои условия жизни не платя все деньги мира за это. А то что предлагаешь тут ты - оно ценности не имеет. Кто-то улучшил свои условия жизни благодаря советам, которые ты тут уже год раздаешь? Ждут 40% коррекции? Пока дождались 40% роста.


Фу, какой позорный перевод стрелок! Я ВСЕГДА говорил и продолжаю говорить, что прогноз цены актуален для рассмотрения КРЖН в качестве инвестиций. Это нифига не про улучшение условий! Тех, кому нужна квартира для жизни, я призывал и призываю покупать по мере появления финансовой возможности. Я сам прошел этот путь 10 лет назад
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 16 чер, 2021 10:19, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Их интересуют конкретные объекты (в зависимости от их возможностей): пресловутый Тетрис, какой-нибудь Стенфорд, Юнит, Файна Таун, ну, ОК, Галактика, Варшавский и т.д. И когда они видят как изменилась цена на то, что их интересует, они понимают, что график Домика им вряд ли поможет что-то купить. Поэтому, да, найс ту си, ну и все. А хочешь такую же квартиру в том же Варшавском в июне 2021, какую мог купить в июне 2020 - будь добр, добавь 40-50% к каклете.

Цена не трава, она сама не изменилась, её изменили. Повысили. Себестоимость, как и ранее, тайна за семью печатями. Хотя подобные компании-средние и большие и должны её обнародовать.
Варшавский
На ОЛХ трёшки по 77-85 тыс за 3к квартиру. Полгода назад было 100-105 000.
На ЛУН пишут ( врут, конечно :mrgreen: ) что трёхи по 22800 грн/за метр.
На сайте раньше были цены. Теперь надо вбить номер телефона, чтоб не приезжая в ОП узнать цену. Наверное потому, что продажи хорошо идут :D
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:22

  hume написав:100 куе, в окне другое окно, полчаса спортивным шагом от метро Академгородок (из обьявы)), ремонт - ремонт). А в прошлом мае ушла в Династии 87 метров за 120 с ремонтом тысяч на 70.
https://m.olx.ua/d/obyavlenie/uyutnaya- ... LUuvr.html
Все, это уже и мне надоедает.
Ждём сентябрь, и начинаем движение к хаям марта 2020 а оттуда стремительным домкратом

Глаза кровоточат от такого "дезигна"
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:22

  Олежан написав:макс, самое печальное что аренда то не растет

"навес" сыграл и дальше будет играть. Рынок хаотичный, без системообразующих игроков. Умерла, прости господи, бабушка - "давай пока сдадим, по чем возьмут, внукам останется". Купил "запасную" квартиру (как я) - "давай пока сдадим, по чем возьмут, ребенку все равно останется". И так далее.
Если бы на рынке было бы большинство суровых "Владов", то меньше 20Кгрн уже ничего бы не было.
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Если для самого хьюма эконом и комфорт - одно и то же

Так разница между ними очень условна, вообще понятие "комфорт" введено относительно недавно, как термином "смарт квартира" замаскировали гостинку-студию, так термином "комфорт" замаскировали эконом с яркими фасадами
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:35

  Олежан написав:макс, самое печальное что аренда то не растет

Так это ж логично. Доходность сдачи в аренду должна как-то коррелировать с доходностью банковских депозитов. Не должно быть такого, что аренда приносит 15% годовых, а депо 3% годовых. В абсолютных цифрах аренда в Киеве и так у потолка. Поэтому логично, что с ростом цен на недвигу аренда не растет сокращая доходность сдачи в аренду до более разумного уровня.
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Кстати, где отдыхаете вы? Сержик, мне вас жалко, вы тотальный пессимист. Представляю как вы ворчите дома поедая в зале ( для приема гостей) наделанные супругой котлетосы.

Кстати, подозреваю вы бассейны нигде не посещаете, или требуете разные сертификаты соответсвия? Или бассейн в фт отличается чем то от спортлайфа или гостиницы в условном Коблево?

ПС
Уже 20 00. Ответ жду от Сержика завтра, когда он будет на работе.

Дождались
Наверное потешу Вас и многих других инфой о том, что после подорожания электроэнергии на незначительные 78 грн и небольшого роста ценников в АТБ на 5-20% не мечтаю уже ни о море, ни о бассейне. Работодатель повышением окладов не парится. Новых зарплатодателей не обнаружил
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:37

  zРадио написав:Фу, какой позорный перевод стрелок! Я ВСЕГДА говорил и продолжаю говорить, что прогноз цены актуален для рассмотрения КРЖН в качестве инвестиций. Это нифига не про улучшение условий! Тех, кому нужна квартира для жизни, я призывал и призываю покупать по мере появления финансовой возможности. Я сам прошел этот путь 10 лет назад


Ты тут вещал, что цены безумно высоки, вот-вот не просто упадут, а обрушатся. Графики, весь мусор с интернет-помойки ... Те, кто не знали, что ты здесь посто дурогон, могли засомневаться и приторомозить свои покупки, в ожидании обещанного тобой обвала. А теперь оно пропидор призывает покупать, пока не поздно ... :?
Libo
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