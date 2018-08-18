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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 чер, 2021 10:39
Олежан написав:
макс, самое печальное что аренда то не растет
Так, навпаки, це добре!
Є надія, що Серж-икова котлетка НЕ худає!
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Додано: Сер 16 чер, 2021 10:43
sequence написав: Олежан написав:
макс, самое печальное что аренда то не растет
"навес" сыграл и дальше будет играть. Рынок хаотичный, без системообразующих игроков. Умерла, прости господи, бабушка - "давай пока сдадим, по чем возьмут, внукам останется". Купил "запасную" квартиру (как я) - "давай пока сдадим, по чем возьмут, ребенку все равно останется". И так далее.
Если бы на рынке было бы большинство суровых "Владов", то меньше 20Кгрн уже ничего бы не было.
Ой, не говорите. Спасибо собственникам-альтруистам, иначе жадные лорды-профессионалы все соки бы из простого народа высосали. Я так понимаю, за такси по 10 долларов, а не 50, тоже нужно благодарить водителей Убера, подрабатывающих по 2 часа в день "на бензин"?
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Додано: Сер 16 чер, 2021 10:44
Serg-ik написав:
.. после подорожания электроэнергии на незначительные 78 грн и небольшого роста ценников в АТБ на 5-20% не мечтаю уже ни о море, ни о бассейне. Работодатель повышением окладов не парится. Новых зарплатодателей не обнаружил
что-то у меня снова не увязывается - все же было хорошо? помню, пару месяцев назад работы стало стока, что некогда на форуме писать, ЗП около 100Кгрн - бери ипотеку в ТТ и живи припеваючи, обкладывая всех куями. Что пошло не так?
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Додано: Сер 16 чер, 2021 10:49
Serg-ik написав:
после подорожания электроэнергии на незначительные 78 грн и небольшого роста ценников в АТБ на 5-20% не мечтаю уже ни о море, ни о бассейне.
А кімнати "правильної форми" ще в приоритеті, чи вже і тут "спиляли мушку"?
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Додано: Сер 16 чер, 2021 10:51
sequence написав: Serg-ik написав:
.. после подорожания электроэнергии на незначительные 78 грн и небольшого роста ценников в АТБ на 5-20% не мечтаю уже ни о море, ни о бассейне. Работодатель повышением окладов не парится. Новых зарплатодателей не обнаружил
что-то у меня снова не увязывается - все же было хорошо? помню, пару месяцев назад работы стало стока, что некогда на форуме писать, ЗП около 100Кгрн - бери ипотеку в ТТ и живи припеваючи, обкладывая всех куями. Что пошло не так?
Что-то у мну подозрения, что с ЗП/доходом в 100 кгрн ТТ не светит даже в ипотеку даже по льготной ставке
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Faceless
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Додано: Сер 16 чер, 2021 10:52
Libo написав:
Ты тут вещал, что цены безумно высоки, вот-вот не просто упадут, а обрушатся. Графики, весь мусор с интернет-помойки ... Те, кто не знали, что ты здесь посто дурогон, могли засомневаться и приторомозить свои покупки, в ожидании обещанного тобой обвала. А теперь оно пропидор призывает покупать, пока не поздно ...
Пропидор? Ты в терминах нетрадиционной сексуальной ориентации явно сильнее меня - такого слова я не знаю. И где я призываю покупать, пока не поздно, дурачок?
Что касается прогнозов - это ответственность каждого, верить в них, или нет. И напомню, что мой прогноз касается еще не наступившего будущего. Ты что тут - местная Кассандра, чтобы оценивать сейчас его качество?
PS: кстати, где реакция всех критиков моего прогноза на регулярные публикации обосравшегося много раз Кухара? Или прогнозы делятся не на точные и неточные, а на правильные и неправильные?
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Додано: Сер 16 чер, 2021 10:58
zРадио написав:
.. Я так понимаю, за такси по 10 долларов, а не 50, тоже нужно благодарить водителей Убера, подрабатывающих по 2 часа в день "на бензин"?
правильно понимаете. Я в Европах позорных куда не приеду - Уберы позапрещали, поблокировали, профсоюзы суровых таксистов не дают развиваться супербизнесу. Ну и бизнес весьма специфический - купил бляху или биточек за копейки и добивай, пока колеса не отвалятся.
Это вам не Е-класс в Германии за 50 евро за 5 километров, лицензия, желтые номера, налоги...
ЗРадио, я думаю, мы живем в одной стране и одних реалиях и все всюду видим одинаково.
Выводы даже схожи, но в средне-дальне срочной перспективе. Но ближней перспективе у вас провал за провалом: то ли гадать перестаньте, то ли сходите свечку поставьте. Ну и хамить постояльцам тоже некрасиво: люди оперируют своим видением и фактами, вы - своими.
Время все равно всех рассадит по своим горшкам
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