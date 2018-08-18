Додано: Сер 16 чер, 2021 10:58

zРадио написав: .. Я так понимаю, за такси по 10 долларов, а не 50, тоже нужно благодарить водителей Убера, подрабатывающих по 2 часа в день "на бензин"? .. Я так понимаю, за такси по 10 долларов, а не 50, тоже нужно благодарить водителей Убера, подрабатывающих по 2 часа в день "на бензин"?

правильно понимаете. Я в Европах позорных куда не приеду - Уберы позапрещали, поблокировали, профсоюзы суровых таксистов не дают развиваться супербизнесу. Ну и бизнес весьма специфический - купил бляху или биточек за копейки и добивай, пока колеса не отвалятся.Это вам не Е-класс в Германии за 50 евро за 5 километров, лицензия, желтые номера, налоги...ЗРадио, я думаю, мы живем в одной стране и одних реалиях и все всюду видим одинаково.Выводы даже схожи, но в средне-дальне срочной перспективе. Но ближней перспективе у вас провал за провалом: то ли гадать перестаньте, то ли сходите свечку поставьте. Ну и хамить постояльцам тоже некрасиво: люди оперируют своим видением и фактами, вы - своими.Время все равно всех рассадит по своим горшкам