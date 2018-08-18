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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7669767076717672>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 95
1. Зросли більш, як на 15%
18%
17
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:11

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Слушай, ну мне не сильно интересны графики домика, если честно. Я взял первый попавшийся по однухам - он засветил +15% за год в долларах. По однухам в новостроях +21% за год в долларах. Но все кто в теме прекрасно знают, что все живое улетело на 30+%. Но ты продолжай следить за прайсом КГС на котлованы Трои.


Первый попавшийся ты взял? Ну так садись - два! Сам же с гордо поднятой головой сообщаешь об ошибке, но делаешь вид, что ее нет.

Вот целая ветка, где обсуждается динамика цен на продукты питания:
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Там тоже псевдо-практики под впечатлением от цен на яйца и подсолнечное масло с пеной у рта доказывают, что реальная инфляция - 50-100%, а индекс потребительских цен врет. В "подтверждение" своих слов вместо анализа цен во всех сегментах продуктов фотографируют ценники единичных позиций. Естественно, резонансных - тех, которые прибавили в цене больше всего и вызывают негодование. И при этом отказываются понимать, где налажали.

Когда их тычешь носом в длинный потребительский набор, по изменению цен которого становится очевидным, что инфляция такая же, как ее показывает ИПЦ (где что-то подорожало сильно, что-то несильно, что-то стоит на месте, а что-то и вовсе подешевело) - дуются, ворчат, но ошибку не признают. Видимо, "практики" нигде друг от друга не отличаются. Ни бегуны по супермаркетам, ни бегуны по отделам продаж застройщиков...

С квартирами все-таки есть небольшая разница: людей с деньгами, формирующими платежеспособный спрос на рынке, не интересует "среднестатистическая квартира". Их интересуют конкретные объекты (в зависимости от их возможностей): пресловутый Тетрис, какой-нибудь Стенфорд, Юнит, Файна Таун, ну, ОК, Галактика, Варшавский и т.д. И когда они видят как изменилась цена на то, что их интересует, они понимают, что график Домика им вряд ли поможет что-то купить. Поэтому, да, найс ту си, ну и все. А хочешь такую же квартиру в том же Варшавском в июне 2021, какую мог купить в июне 2020 - будь добр, добавь 40-50% к каклете. Хоть и нет этого роста на графике Домика.

А мене цікавлять нові кавалірки (не совкошлак) в пішій доступності ШРТ.
Так я що вже не ЦА КРЖН?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:14

  sequence написав:Но ближней перспективе у вас провал за провалом: то ли гадать перестаньте, то ли сходите свечку поставьте. Ну и хамить постояльцам тоже некрасиво: люди оперируют своим видением и фактами, вы - своими.


И какими же фактами, позвольте спросить, оперируете вы, заявляя о "провале за провалом". Хоть один назовите, где я провалился. Или вы тоже, как Либо - участник Битвы экстрасенсов, и знаете уже сейчас, что мой прогноз с октября 2021-го по сентябрь 2022-го не сбудется?

Понимаете ли, в чем причина ваших обид - о КРЖН вы рассуждаете реже, чем о моих комментариях. А потом обижаетесь на хамство, которое, если поубавить самолюбия, покажется ответным. Я 10 дней был без интернета - не мог ни читать, ни писать здесь, но о зРадио говорили чаще, чем о динамике цен... Можете пролистать - это не мое ЧСВ, это ваша и ваших друзей глупость!

Что касается цен на аренду и такси - ими управляет платежеспособный спрос, а не иррациональность маленькой части собственников квартир и машин
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:23

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:С квартирами все-таки есть небольшая разница: людей с деньгами, формирующими платежеспособный спрос на рынке, не интересует "среднестатистическая квартира". Их интересуют конкретные объекты (в зависимости от их возможностей): пресловутый Тетрис, какой-нибудь Стенфорд, Юнит, Файна Таун, ну, ОК, Галактика, Варшавский и т.д. И когда они видят как изменилась цена на то, что их интересует, они понимают, что график Домика им вряд ли поможет что-то купить. Поэтому, да, найс ту си, ну и все. А хочешь такую же квартиру в том же Варшавском в июне 2021, какую мог купить в июне 2020 - будь добр, добавь 40-50% к каклете. Хоть и нет этого роста на графике Домика.


Максим, ты вообще рынок не понимаешь. Первичка на сегодня - это до 30% продаж. Большинство сделок происходит на вторичке. В соответствии со структурой рынка - т.е. с преобладанием хрущевок, улучшенной панели и т.н. украинского кирпича.

Ты ориентируешься на нишу, соответствующую твоему личному уровню благосостояния. Это непрофессионально, если ты рвешься говорить о рынке. Ты или начинай свои посты с оговорки "В том узком сегменте, который я мониторю...", или оставляй свое ценное мнение при себе, не вводя в заблуждение остальную аудиторию

Зрадио, ты категорически не прав. Вся ценность этой ветки была в том, что люди, заходившие сюда, которые были ни в зуб ногой в киевской недвиге, немного почитав, начинали понимать, что такое хорошо, а что такое "широкий сегмент с преобладанием хрущевок, улучшенной панели и т.н. украинского кирпича". И те, кто начинал это понимать имели возможность, опять же, внимательно читая ветку, существенно улучшить свои условия жизни не платя все деньги мира за это. А то что предлагаешь тут ты - оно ценности не имеет. Кто-то улучшил свои условия жизни благодаря советам, которые ты тут уже год раздаешь? Ждут 40% коррекции? Пока дождались 40% роста.

Як пише учотка Прохожий: "створи тему что такое хорошо, а что такое широкий сегмент КРЖН"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:27

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:С квартирами все-таки есть небольшая разница: людей с деньгами, формирующими платежеспособный спрос на рынке, не интересует "среднестатистическая квартира". Их интересуют конкретные объекты (в зависимости от их возможностей): пресловутый Тетрис, какой-нибудь Стенфорд, Юнит, Файна Таун, ну, ОК, Галактика, Варшавский и т.д. И когда они видят как изменилась цена на то, что их интересует, они понимают, что график Домика им вряд ли поможет что-то купить. Поэтому, да, найс ту си, ну и все. А хочешь такую же квартиру в том же Варшавском в июне 2021, какую мог купить в июне 2020 - будь добр, добавь 40-50% к каклете. Хоть и нет этого роста на графике Домика.


Максим, ты вообще рынок не понимаешь. Первичка на сегодня - это до 30% продаж. Большинство сделок происходит на вторичке. В соответствии со структурой рынка - т.е. с преобладанием хрущевок, улучшенной панели и т.н. украинского кирпича.

Ты ориентируешься на нишу, соответствующую твоему личному уровню благосостояния. Это непрофессионально, если ты рвешься говорить о рынке. Ты или начинай свои посты с оговорки "В том узком сегменте, который я мониторю...", или оставляй свое ценное мнение при себе, не вводя в заблуждение остальную аудиторию

Зрадио, ты категорически не прав. Вся ценность этой ветки была в том, что люди, заходившие сюда, которые были ни в зуб ногой в киевской недвиге, немного почитав, начинали понимать, что такое хорошо, а что такое "широкий сегмент с преобладанием хрущевок, улучшенной панели и т.н. украинского кирпича". И те, кто начинал это понимать имели возможность, опять же, внимательно читая ветку, существенно улучшить свои условия жизни не платя все деньги мира за это. А то что предлагаешь тут ты - оно ценности не имеет. Кто-то улучшил свои условия жизни благодаря советам, которые ты тут уже год раздаешь? Ждут 40% коррекции? Пока дождались 40% роста.


С учётом вашей позиции, что весь левый берег кроме двух ЖК годиться толков под снос, наличие хоть какой то аудитории контрой которой эти «знания» помогли, сомнительно. Клиенты ривьера риверсайдов, думаю, используют другие пути. А людей попроще все эти растишки дезинформируют.
Я например последние годы мониторю панельки позднесоветского периода и раннеукоаинского.
И никакого роста не вижу.
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:29

  zРадио написав:
  Libo написав:Ты тут вещал, что цены безумно высоки, вот-вот не просто упадут, а обрушатся. Графики, весь мусор с интернет-помойки ... Те, кто не знали, что ты здесь посто дурогон, могли засомневаться и приторомозить свои покупки, в ожидании обещанного тобой обвала. А теперь оно пропидор призывает покупать, пока не поздно ... :?


Пропидор? Ты в терминах нетрадиционной сексуальной ориентации явно сильнее меня - такого слова я не знаю. И где я призываю покупать, пока не поздно, дурачок? :lol:

Что касается прогнозов - это ответственность каждого, верить в них, или нет. И напомню, что мой прогноз касается еще не наступившего будущего. Ты что тут - местная Кассандра, чтобы оценивать сейчас его качество?

PS: кстати, где реакция всех критиков моего прогноза на регулярные публикации обосравшегося много раз Кухара? Или прогнозы делятся не на точные и неточные, а на правильные и неправильные? :mrgreen:

ссиль на статтю Кухара мені із Бучансько-Ірпінського ВП навіть прислали, мол надабрать-будеттолькодоражать.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:34

Бульварно-Кудрявська. "Здесь будет город-сад" (с) :)
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stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:34

  zРадио написав:...
Понимаете ли, в чем причина ваших обид - о КРЖН вы рассуждаете реже, чем о моих комментариях. А потом обижаетесь на хамство, которое, если поубавить самолюбия, покажется ответным. ..

Да нет у меня никаких обид и быть априори не может, как и нет личных интересов. Почти все что хотел купить - купил, нет денех пока на квартирку в центре и дачу, но время еще есть. Хамите вы другим участникам дискуссии без разбора, в ответ, не в ответ, впопад- невпопад. Люди начинают звереть, даже почитатели типа Франта даже любимых плюсиков меньше ставят.
Все уже давно должно "корректироваться", а в октябрях "обвалиться". По ходу, корректируются пока тока ценники в объявах, в основном нихера не на юх.
  zРадио написав:
Что касается цен на аренду и такси - ими управляет платежеспособный спрос, а не иррациональность маленькой части собственников квартир и машин

В случае с такси снова не так. В нормальных странах этот бизнес зарегулирован мама не горюй, физически не получается возить дешево. Машина должна быть новой класса D и выше, налоги нужно платить. Предложите с такими раскладами нашим возить по 10 баксов.
В случае с арендой у нас понемногу тоже закручивают гайки, сами видите новые законодательные инициативы. В ваш любимый баланс "спрос-предложение" хотят засунуть волохатую лапу. По итогу, флэтлорды стоячками уже не скупают, как в старые-добрые, сидят на иголках и присматриваются к биткойну и золотишку.
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:35

  airmax78 написав:
  Олежан написав:макс, самое печальное что аренда то не растет

Так это ж логично. Доходность сдачи в аренду должна как-то коррелировать с доходностью банковских депозитов. Не должно быть такого, что аренда приносит 15% годовых, а депо 3% годовых. В абсолютных цифрах аренда в Киеве и так у потолка. Поэтому логично, что с ростом цен на недвигу аренда не растет сокращая доходность сдачи в аренду до более разумного уровня.
більш розумний рівень - це який? 3% річних - тобто на рівні інфляції долара?
пан Аеромакс не в курсі, що, на відміну від Америки, в Києві квартири здаються зазвичай з ремонтом і з побутовою технікою? Тому при рентабельності 3% - най пан сам займається цим бізнесом.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 16 чер, 2021 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Все уже давно должно "корректироваться", а в октябрях "обвалиться". По ходу, корректируются пока тока ценники в объявах, в основном нихера не на юх

Ну що ж ви з Максом такі не терплячі?
Ще ж 1,2р часу!
Це ж туєва хуча часу!!!
Може вже через рік, Ілон Маск буде на Марсі будувати "Вежі Венери", чи "Плутон-парк", чим обрушить ціни на КРЖН! :)
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:55

  stas_rst написав:Бульварно-Кудрявська. "Здесь будет город-сад" (с) :)
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Вильнолюди + дореволюционные дома с деревянными перекрытиями = печальный результат.
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