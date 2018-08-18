Додано: Сер 16 чер, 2021 11:34

zРадио написав: ...

Понимаете ли, в чем причина ваших обид - о КРЖН вы рассуждаете реже, чем о моих комментариях. А потом обижаетесь на хамство, которое, если поубавить самолюбия, покажется ответным. ..

...Понимаете ли, в чем причина ваших обид - о КРЖН вы рассуждаете реже, чем о моих комментариях. А потом обижаетесь на хамство, которое, если поубавить самолюбия, покажется ответным. ..

zРадио написав:

Что касается цен на аренду и такси - ими управляет платежеспособный спрос, а не иррациональность маленькой части собственников квартир и машин Что касается цен на аренду и такси - ими управляет платежеспособный спрос, а не иррациональность маленькой части собственников квартир и машин

Да нет у меня никаких обид и быть априори не может, как и нет личных интересов. Почти все что хотел купить - купил, нет денех пока на квартирку в центре и дачу, но время еще есть. Хамите вы другим участникам дискуссии без разбора, в ответ, не в ответ, впопад- невпопад. Люди начинают звереть, даже почитатели типа Франта даже любимых плюсиков меньше ставят.Все уже давно должно "корректироваться", а в октябрях "обвалиться". По ходу, корректируются пока тока ценники в объявах, в основном нихера не на юх.В случае с такси снова не так. В нормальных странах этот бизнес зарегулирован мама не горюй, физически не получается возить дешево. Машина должна быть новой класса D и выше, налоги нужно платить. Предложите с такими раскладами нашим возить по 10 баксов.В случае с арендой у нас понемногу тоже закручивают гайки, сами видите новые законодательные инициативы. В ваш любимый баланс "спрос-предложение" хотят засунуть волохатую лапу. По итогу, флэтлорды стоячками уже не скупают, как в старые-добрые, сидят на иголках и присматриваются к биткойну и золотишку.