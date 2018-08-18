Про Варшавский №2 ? Думаю это рост цены переуступок за счет готовности дома и приближения к сдаче. Цена готового такого прироста не сделала.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 11:56
Про Варшавский №2 ? Думаю это рост цены переуступок за счет готовности дома и приближения к сдаче. Цена готового такого прироста не сделала.
Додано: Сер 16 чер, 2021 12:00
Я не буду спорить до точек после запятой - не спец по Варшавскому, хотя от тех ценников, которые сейчас называют инвесторы в Варшавский, продающие свои квартиры, уши заворачиваются. В любом случае, там за год рост в дабл диджитс, а Зрадио успокаивает всех скромным ростом в 5%.
5% никто бы вообще не заметил. Не о чем было бы говорить.
Додано: Сер 16 чер, 2021 12:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
жк диброва парк
Додано: Сер 16 чер, 2021 12:43
Не зРадио, а индексы и Госстат успокаивают. зРадио не привык выдавать собственные предрассудки за "практику". Чтобы персональный анализ мог претендовать на объективность, нужно тратить на изучение вопроса оооочень много времени. И быть при этом незаинтересованной стороной. Среди авторов ветки таковых нет. Сотрудница редакции finance.ua Анна делает сносные анализы. Но не хьюмы, первые, прохожие и пр. самоназначенные эксперты - факт
Додано: Сер 16 чер, 2021 12:52
zРадио Анна, кстати, иногда приходит на эту ветку посоветоваться. Но позиция понятна. Большая беда для тех кто планировал купить недвигу, что госстат эту недвигу не продает. А в ОП Застройщиков таблички госстата не читают.
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