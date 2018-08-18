Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:А хочешь такую же квартиру в том же Варшавском в июне 2021, какую мог купить в июне 2020 - будь добр, добавь 40-50% к каклете. Хоть и нет этого роста на графике Домика.
Про Варшавский №2 ? Думаю это рост цены переуступок за счет готовности дома и приближения к сдаче. Цена готового такого прироста не сделала.
Я не буду спорить до точек после запятой - не спец по Варшавскому, хотя от тех ценников, которые сейчас называют инвесторы в Варшавский, продающие свои квартиры, уши заворачиваются. В любом случае, там за год рост в дабл диджитс, а Зрадио успокаивает всех скромным ростом в 5%. 5% никто бы вообще не заметил. Не о чем было бы говорить.
airmax78 написав:Я не буду спорить до точек после запятой - не спец по Варшавскому, хотя от тех ценников, которые сейчас называют инвесторы в Варшавский, продающие свои квартиры, уши заворачиваются. В любом случае, там за год рост в дабл диджитс, а Зрадио успокаивает всех скромным ростом в 5%. 5% никто бы вообще не заметил. Не о чем было бы говорить.
Не зРадио, а индексы и Госстат успокаивают. зРадио не привык выдавать собственные предрассудки за "практику". Чтобы персональный анализ мог претендовать на объективность, нужно тратить на изучение вопроса оооочень много времени. И быть при этом незаинтересованной стороной. Среди авторов ветки таковых нет. Сотрудница редакции finance.ua Анна делает сносные анализы. Но не хьюмы, первые, прохожие и пр. самоназначенные эксперты - факт
zРадио Анна, кстати, иногда приходит на эту ветку посоветоваться. Но позиция понятна. Большая беда для тех кто планировал купить недвигу, что госстат эту недвигу не продает. А в ОП Застройщиков таблички госстата не читают.
Всім доброго дня) Пропоную почитати нову статтю - що саме цікавило українців на ринку нерухомості протягом 2020 року, який тип квартир був найпопулярнішим та за яку ціну купували житло у містах-мільйонниках.
Розглянули вторинний ринок та інвестиції у новобудови за 20−21 рік (1 квартал).
Доповню думку місцевих нерухомих експертів аналізом ситуації від відомих спеціалістів
Перспективи КРЖН - для тих, хто вміє думати.
Країна Мажорія як є:
"Такого стремительного обогащения как на постсоветском пространстве, не подпадающего ни под какие схемы возникновения денег, сложно найти где-либо еще в мире.
Но "быстрые деньги" – это не только и не столько о происхождении капитала, и, даже, не о проблеме существующей социальной несправедливости в обществе. Это о первом опыте проектирования, который важен для любой страны.
"Быстрые деньги" как способ поведения, мышления, выстраивания отношений с конкурентами, социумом - стали первой, а для большей части элиты единственной, проектной формой реализации своего мировоззрения и мировосприятия.
Философия "быстрых денег" в принципе исключает долгосрочные проекты, создающие прочные истинные основания (политические, экономические, культурные) для развития государства, как таковые. Они ведь требуют значительных вложений, настоящей искренней коммуникации с обществом, а не бесконечного вранья и популизма, и не приносят прибыли в краткосрочной/среднесрочной перспективе.
Проявление "транзитного синдрома" очень хорошо видно по тому, что действующие элиты не связывают будущее своих детей с Украиной. Большая часть детей украинских элит учится на Западе, и не собирается возвращаться в Украину. " https://blogs.pravda.com.ua/authors/yak ... 4bda9051f/