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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7669767076717672

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:00

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:А хочешь такую же квартиру в том же Варшавском в июне 2021, какую мог купить в июне 2020 - будь добр, добавь 40-50% к каклете. Хоть и нет этого роста на графике Домика.


Про Варшавский №2 ? Думаю это рост цены переуступок за счет готовности дома и приближения к сдаче. Цена готового такого прироста не сделала.

Я не буду спорить до точек после запятой - не спец по Варшавскому, хотя от тех ценников, которые сейчас называют инвесторы в Варшавский, продающие свои квартиры, уши заворачиваются. В любом случае, там за год рост в дабл диджитс, а Зрадио успокаивает всех скромным ростом в 5%.
5% никто бы вообще не заметил. Не о чем было бы говорить.
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

жк диброва парк

https://youtu.be/6F56DTqG32k
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:43

  airmax78 написав:Я не буду спорить до точек после запятой - не спец по Варшавскому, хотя от тех ценников, которые сейчас называют инвесторы в Варшавский, продающие свои квартиры, уши заворачиваются. В любом случае, там за год рост в дабл диджитс, а Зрадио успокаивает всех скромным ростом в 5%.
5% никто бы вообще не заметил. Не о чем было бы говорить.


Не зРадио, а индексы и Госстат успокаивают. зРадио не привык выдавать собственные предрассудки за "практику". Чтобы персональный анализ мог претендовать на объективность, нужно тратить на изучение вопроса оооочень много времени. И быть при этом незаинтересованной стороной. Среди авторов ветки таковых нет. Сотрудница редакции finance.ua Анна делает сносные анализы. Но не хьюмы, первые, прохожие и пр. самоназначенные эксперты - факт
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:52

zРадио а hume не Анна зовут?
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:52

zРадио Анна, кстати, иногда приходит на эту ветку посоветоваться. Но позиция понятна. Большая беда для тех кто планировал купить недвигу, что госстат эту недвигу не продает. А в ОП Застройщиков таблички госстата не читают.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 13:49

Всім доброго дня) Пропоную почитати нову статтю - що саме цікавило українців на ринку нерухомості протягом 2020 року, який тип квартир був найпопулярнішим та за яку ціну купували житло у містах-мільйонниках.

Розглянули вторинний ринок та інвестиції у новобудови за 20−21 рік (1 квартал).

Що обрати, які ризики та скільки реально можна заробити: https://new.minfin.com.ua/ua/olx/luchsh ... a-pandemii

Діліться враженнями та своїми спостереженнями, сподіваюся, ця інформація вам знадобиться
Анна Максимова
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 14:42

Доповню думку місцевих нерухомих експертів аналізом ситуації від відомих спеціалістів

Перспективи КРЖН - для тих, хто вміє думати.

Країна Мажорія як є:

"Такого стремительного обогащения как на постсоветском пространстве, не подпадающего ни под какие схемы возникновения денег, сложно найти где-либо еще в мире.

Но "быстрые деньги" – это не только и не столько о происхождении капитала, и, даже, не о проблеме существующей социальной несправедливости в обществе. Это о первом опыте проектирования, который важен для любой страны.

"Быстрые деньги" как способ поведения, мышления, выстраивания отношений с конкурентами, социумом - стали первой, а для большей части элиты единственной, проектной формой реализации своего мировоззрения и мировосприятия.

Философия "быстрых денег" в принципе исключает долгосрочные проекты, создающие прочные истинные основания (политические, экономические, культурные) для развития государства, как таковые. Они ведь требуют значительных вложений, настоящей искренней коммуникации с обществом, а не бесконечного вранья и популизма, и не приносят прибыли в краткосрочной/среднесрочной перспективе.

Проявление "транзитного синдрома" очень хорошо видно по тому, что действующие элиты не связывают будущее своих детей с Украиной. Большая часть детей украинских элит учится на Западе, и не собирается возвращаться в Украину. "
https://blogs.pravda.com.ua/authors/yak ... 4bda9051f/
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