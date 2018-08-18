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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7670767176727673>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:43

  airmax78 написав:Я не буду спорить до точек после запятой - не спец по Варшавскому, хотя от тех ценников, которые сейчас называют инвесторы в Варшавский, продающие свои квартиры, уши заворачиваются. В любом случае, там за год рост в дабл диджитс, а Зрадио успокаивает всех скромным ростом в 5%.
5% никто бы вообще не заметил. Не о чем было бы говорить.


Не зРадио, а индексы и Госстат успокаивают. зРадио не привык выдавать собственные предрассудки за "практику". Чтобы персональный анализ мог претендовать на объективность, нужно тратить на изучение вопроса оооочень много времени. И быть при этом незаинтересованной стороной. Среди авторов ветки таковых нет. Сотрудница редакции finance.ua Анна делает сносные анализы. Но не хьюмы, первые, прохожие и пр. самоназначенные эксперты - факт
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:52

zРадио Анна, кстати, иногда приходит на эту ветку посоветоваться. Но позиция понятна. Большая беда для тех кто планировал купить недвигу, что госстат эту недвигу не продает. А в ОП Застройщиков таблички госстата не читают.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 13:49

Всім доброго дня) Пропоную почитати нову статтю - що саме цікавило українців на ринку нерухомості протягом 2020 року, який тип квартир був найпопулярнішим та за яку ціну купували житло у містах-мільйонниках.

Розглянули вторинний ринок та інвестиції у новобудови за 20−21 рік (1 квартал).

Що обрати, які ризики та скільки реально можна заробити: https://new.minfin.com.ua/ua/olx/luchsh ... a-pandemii

Діліться враженнями та своїми спостереженнями, сподіваюся, ця інформація вам знадобиться
Анна Максимова
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 14:55

Вопрос к знающим людям форума :что сейчас имеет смысл покупать под аренду? Цена до 100000, с ремонтом(чтобы сразу сдать). Какие жк в Киеве хорошо сдаются и нормально выглядят? Сама не из Киева, потому буду благодарна за подсказки.
Vzh76
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:20

І все буде УСПІХ!©

  Анна Максимова написав:Всім доброго дня) Пропоную почитати нову статтю - що саме цікавило українців на ринку нерухомості протягом 2020 року, який тип квартир був найпопулярнішим та за яку ціну купували житло у містах-мільйонниках.

Розглянули вторинний ринок та інвестиції у новобудови за 20−21 рік (1 квартал).

Що обрати, які ризики та скільки реально можна заробити: https://new.minfin.com.ua/ua/olx/luchsh ... a-pandemii

Діліться враженнями та своїми спостереженнями, сподіваюся, ця інформація вам знадобиться

Молодці!
Я знав, що місто Лева на другому місці після Києва по цінах/привабливості нерухомості :D
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Молодці!
Я знав, що місто Лева на другому місці після Києва по цінах/привабливості нерухомості
после слов "кол-во объявлений на продажу недвижимости" дальше можно не читать. Обьект который меня интересует продают сразу 5 рыл, это только на ЛОХе. Это объект ещё реальный, а сколько выдумок продаётся?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 чер, 2021 15:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:35

Підніміть йому віки!©)))

  Frant написав:
  Успіх написав:Я знав, що місто Лева на другому місці після Києва по цінах/привабливості нерухомості


Я знав, що вірний друг п.Акурта, п.Долярек, регулярно обманює читачів:

"На первинному ринку нерухомості найбільший попит мали 1 та 2-кімнатні квартири у Києві та Одесі"

https://new.minfin.com.ua/ua/olx/luchsh ... a-pandemii

"Львів посідає друге місце, трохи дешевші квартири в Дніпрі та Одесі. Проте варто зазначити, що вартість коливається у залежності від стадії готовності будинку. Найдешевше можна купити квартиру у Харкові."
https://new.minfin.com.ua/ua/olx/luchsh ... a-pandemii
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:57

  Vzh76 написав:Вопрос к знающим людям форума :что сейчас имеет смысл покупать под аренду? Цена до 100000, с ремонтом(чтобы сразу сдать). Какие жк в Киеве хорошо сдаются и нормально выглядят? Сама не из Киева, потому буду благодарна за подсказки.

Ничего :) бюджет отличный на новомодные мопы ипеней Киева. Варшавские за 75-78тыс.$ аренда 12-15тыс.грн. Республики как раз 96тыс.$. Там и мода и конкуренция ныне ;)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:13

  stm написав:
  Vzh76 написав:Вопрос к знающим людям форума :что сейчас имеет смысл покупать под аренду? Цена до 100000, с ремонтом(чтобы сразу сдать). Какие жк в Киеве хорошо сдаются и нормально выглядят?

Ничего :)

Абсолютно вірно!
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:21

Держали для светлого будущего ..не срослось
261 метр за 141 000
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... p%7Clister
Serg-ik
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