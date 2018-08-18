Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я не буду спорить до точек после запятой - не спец по Варшавскому, хотя от тех ценников, которые сейчас называют инвесторы в Варшавский, продающие свои квартиры, уши заворачиваются. В любом случае, там за год рост в дабл диджитс, а Зрадио успокаивает всех скромным ростом в 5%. 5% никто бы вообще не заметил. Не о чем было бы говорить.
Не зРадио, а индексы и Госстат успокаивают. зРадио не привык выдавать собственные предрассудки за "практику". Чтобы персональный анализ мог претендовать на объективность, нужно тратить на изучение вопроса оооочень много времени. И быть при этом незаинтересованной стороной. Среди авторов ветки таковых нет. Сотрудница редакции finance.ua Анна делает сносные анализы. Но не хьюмы, первые, прохожие и пр. самоназначенные эксперты - факт
zРадио Анна, кстати, иногда приходит на эту ветку посоветоваться. Но позиция понятна. Большая беда для тех кто планировал купить недвигу, что госстат эту недвигу не продает. А в ОП Застройщиков таблички госстата не читают.
Всім доброго дня) Пропоную почитати нову статтю - що саме цікавило українців на ринку нерухомості протягом 2020 року, який тип квартир був найпопулярнішим та за яку ціну купували житло у містах-мільйонниках.
Розглянули вторинний ринок та інвестиції у новобудови за 20−21 рік (1 квартал).
Вопрос к знающим людям форума :что сейчас имеет смысл покупать под аренду? Цена до 100000, с ремонтом(чтобы сразу сдать). Какие жк в Киеве хорошо сдаются и нормально выглядят? Сама не из Киева, потому буду благодарна за подсказки.
Анна Максимова написав:Всім доброго дня) Пропоную почитати нову статтю - що саме цікавило українців на ринку нерухомості протягом 2020 року, який тип квартир був найпопулярнішим та за яку ціну купували житло у містах-мільйонниках.
Розглянули вторинний ринок та інвестиції у новобудови за 20−21 рік (1 квартал).
Успіх написав:Молодці! Я знав, що місто Лева на другому місці після Києва по цінах/привабливості нерухомості
после слов "кол-во объявлений на продажу недвижимости" дальше можно не читать. Обьект который меня интересует продают сразу 5 рыл, это только на ЛОХе. Это объект ещё реальный, а сколько выдумок продаётся?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 чер, 2021 15:28, всього редагувалось 1 раз.
Vzh76 написав:Вопрос к знающим людям форума :что сейчас имеет смысл покупать под аренду? Цена до 100000, с ремонтом(чтобы сразу сдать). Какие жк в Киеве хорошо сдаются и нормально выглядят? Сама не из Киева, потому буду благодарна за подсказки.
Ничего бюджет отличный на новомодные мопы ипеней Киева. Варшавские за 75-78тыс.$ аренда 12-15тыс.грн. Республики как раз 96тыс.$. Там и мода и конкуренция ныне