Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Vzh76 написав:Вопрос к знающим людям форума :что сейчас имеет смысл покупать под аренду? Цена до 100000, с ремонтом(чтобы сразу сдать). Какие жк в Киеве хорошо сдаются и нормально выглядят? Сама не из Киева, потому буду благодарна за подсказки.
Ничего бюджет отличный на новомодные мопы ипеней Киева. Варшавские за 75-78тыс.$ аренда 12-15тыс.грн. Республики как раз 96тыс.$. Там и мода и конкуренция ныне
Поддержу, бюджет хороший. И немного раньше модно было смотреть новострои всего прицентралье. Сейчас придётся переместится к окраинам, в места массовой застройки. А для аренды такая массовая конкуренция не есть хорошо.
И кстати, не знаю нах снимать за 15 кгрн в Варшавском, если условная Лукьяновка идёт в эту же цену. Очень сомневаюсь, что хоть кто то из района массовой застройки Виноградаря заняты в районе Виноградаря.