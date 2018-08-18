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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7671767276737674>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:23

  Serg-ik написав:Держали для светлого будущего ..не срослось
261 метр за 141 000
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... p%7Clister

состояние "после цыган".
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:28

  stm написав:
  Vzh76 написав:Вопрос к знающим людям форума :что сейчас имеет смысл покупать под аренду? Цена до 100000, с ремонтом(чтобы сразу сдать). Какие жк в Киеве хорошо сдаются и нормально выглядят? Сама не из Киева, потому буду благодарна за подсказки.

Ничего :) бюджет отличный на новомодные мопы ипеней Киева. Варшавские за 75-78тыс.$ аренда 12-15тыс.грн. Республики как раз 96тыс.$. Там и мода и конкуренция ныне ;)

Поддержу, бюджет хороший. И немного раньше модно было смотреть новострои всего прицентралье. Сейчас придётся переместится к окраинам, в места массовой застройки. А для аренды такая массовая конкуренция не есть хорошо.

И кстати, не знаю нах снимать за 15 кгрн в Варшавском, если условная Лукьяновка идёт в эту же цену. Очень сомневаюсь, что хоть кто то из района массовой застройки Виноградаря заняты в районе Виноградаря.
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:37

  Serg-ik написав:Держали для светлого будущего ..не срослось
261 метр за 141 000
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... p%7Clister

Класний варіант для оренди.
Зробити ремонт - і натовп бажаючих!
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:43

  Serg-ik написав:Держали для светлого будущего ..не срослось
261 метр за 141 000
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... p%7Clister

жесточайший неликвид
кто ЦА на это УГ?
разве что под бордель или подпольное казино совмещенное с борделем, но раёнчик не то(р)т)
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:57

Нужна еще одна пирамида :mrgreen:

Микитась заявил о возвращении контроля над "Укрбуд Девелопмент"
https://biz.censor.net/news/3271821/mik ... evelopment
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 17:06

https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... =383643791

Квартира сдавалась в аренду. Но видимо бизнес приказал долго жить.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 17:08

  zРадио написав:Нужна еще одна пирамида :mrgreen:

Микитась заявил о возвращении контроля над "Укрбуд Девелопмент"
https://biz.censor.net/news/3271821/mik ... evelopment

Иногда они возвращаются
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 17:20

  vitaliian написав:
  Serg-ik написав:Держали для светлого будущего ..не срослось
261 метр за 141 000
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... p%7Clister

состояние "после цыган".


Хостел казарменного типа по 50 грн в сутки за койку. :mrgreen:
zzzzzz
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Успіх Дякую)
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 17:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Большая окружная - ремонт

https://youtu.be/UHcuH6PQS7A
kingkongovets
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