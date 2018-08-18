Додано: Сер 16 чер, 2021 18:39

zzzzzz написав:



Буду с интересом наблюдать как с каждым новым этажом Русанов Резидентс будет снижатся цена этой квартиры

https://alma.estate/kvartiry/3722-%D1%8 ... 4.52%D0%92 Буду с интересом наблюдать как с каждым новым этажом Русанов Резидентс будет снижатся цена этой квартиры

Грустно смотреть на такие квартиры. Люди старались, делали. Сами придумывали дизайн каждой комнаты. Видно, что процесс затянулся. Балкон не застеклили - молодцы. Но ограждение 100% поменяли. И вот спустя 10 или 15 лет это все нафиг никому не нужно. Загнать бригаду с перфораторами и до кирпича все ободрать. Но какой в этом смысл? И новый ремонт в этой квартире в этом доме делать жалко - это деньги на ветер. В общем грустно.P.S. Еще один аргумент в пользу канальных кондеров: внутренние блоки настенных сплитов желтеют. И выглядят после этого просто ужасно.