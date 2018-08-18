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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7672767376747675>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 17:53

Зображення

Буду с интересом наблюдать как с каждым новым этажом Русанов Резидентс будет снижатся цена этой квартиры
https://alma.estate/kvartiry/3722-%D1%8 ... 4.52%D0%92
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 18:39

  zzzzzz написав:Зображення

Буду с интересом наблюдать как с каждым новым этажом Русанов Резидентс будет снижатся цена этой квартиры
https://alma.estate/kvartiry/3722-%D1%8 ... 4.52%D0%92

Грустно смотреть на такие квартиры. Люди старались, делали. Сами придумывали дизайн каждой комнаты. Видно, что процесс затянулся. Балкон не застеклили - молодцы. Но ограждение 100% поменяли. И вот спустя 10 или 15 лет это все нафиг никому не нужно. Загнать бригаду с перфораторами и до кирпича все ободрать. Но какой в этом смысл? И новый ремонт в этой квартире в этом доме делать жалко - это деньги на ветер. В общем грустно.
P.S. Еще один аргумент в пользу канальных кондеров: внутренние блоки настенных сплитов желтеют. И выглядят после этого просто ужасно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 18:43

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Зображення

Буду с интересом наблюдать как с каждым новым этажом Русанов Резидентс будет снижатся цена этой квартиры
https://alma.estate/kvartiry/3722-%D1%8 ... 4.52%D0%92

Грустно смотреть на такие квартиры. Люди старались, делали. Сами придумывали дизайн каждой комнаты. Видно, что процесс затянулся. Балкон не застеклили - молодцы. Но ограждение 100% поменяли. И вот спустя 10 или 15 лет это все нафиг никому не нужно. Загнать бригаду с перфораторами и до кирпича все ободрать. Но какой в этом смысл? И новый ремонт в этой квартире в этом доме делать жалко - это деньги на ветер. В общем грустно.
P.S. Еще один аргумент в пользу канальных кондеров: внутренние блоки настенных сплитов желтеют. И выглядят после этого просто ужасно.


Таких квартир вся Оболонская набережная. Ремонты старые 10-15 лет, уже никому не интересные. Но люди вкладывают в ценник старый ремонт ....парадокс....
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 18:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Представляю как им пришлось заморочиться и вынести мозг мебельщику чтобы сделать этот столик на колесах путешествующий вдоль рабочей поверхности. Накуя... Кто же сейчас скажет?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 18:48

  airmax78 написав:Я не буду спорить до точек после запятой - не спец по Варшавскому, хотя от тех ценников, которые сейчас называют инвесторы в Варшавский, продающие свои квартиры, уши заворачиваются. В любом случае, там за год рост в дабл диджитс, а Зрадио успокаивает всех скромным ростом в 5%.
5% никто бы вообще не заметил. Не о чем было бы говорить.


Например, переуступка на 2ком за 64куе (хотелка)
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... 880cba47dd

Ровно три года назад, в 2018 в Варшавском без плюсов ценник за такую 2ком так же по переуступке, был порядка 50куе. Это точно, знаю человека купившего за 48куе и давно живущего после выполненного ремонта.
Рост за три года есть, но не +40..50% за последний год.
Может кто-то ремонт сделал и хочет за 2к 150куе - это другое дело.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 18:51

  airmax78 написав:Представляю как им пришлось заморочиться и вынести мозг мебельщику чтобы сделать этот столик на колесах путешествующий вдоль рабочей поверхности. Накуя... Кто же сейчас скажет?


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Там много ноу-хау))) Чего стоит шкафчик под умывальником ))))
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 18:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пример 2ком в Каховском за 112куе.
Три месяца назад первоначальная хотелка была 130куе, но никто не принес видимо.)

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zhk-kah ... Kdzge.html
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 18:58

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Я не буду спорить до точек после запятой - не спец по Варшавскому, хотя от тех ценников, которые сейчас называют инвесторы в Варшавский, продающие свои квартиры, уши заворачиваются. В любом случае, там за год рост в дабл диджитс, а Зрадио успокаивает всех скромным ростом в 5%.
5% никто бы вообще не заметил. Не о чем было бы говорить.


Например, переуступка на 2ком за 64куе (хотелка)
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... 880cba47dd

Ровно три года назад, в 2018 в Варшавском без плюсов ценник за такую 2ком так же по переуступке, был порядка 50куе. Это точно, знаю человека купившего за 48куе и давно живущего после выполненного ремонта.
Рост за три года есть, но не +40..50% за последний год.
Может кто-то ремонт сделал и хочет за 2к 150куе - это другое дело.

Фото из квартиры нет. Мне кажется что это переуступка не готовой, а строящейся (реально строящейся) квартиры. А в этом случае надо учитывать информационную волну вокруг СГ, которая сейчас поднялась и 100% слегка прибила аппетиты перекупов по деривативам (но не по готовым квартирам).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:02

  Serg-ik написав:Держали для светлого будущего ..не срослось
261 метр за 141 000
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... p%7Clister
или срослось
https://www.eliteallianceteam.com/resul ... s&status=A

В Маями можно купить дешевле и с бассейном
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:08

  airmax78 написав:Представляю как им пришлось заморочиться и вынести мозг мебельщику чтобы сделать этот столик на колесах путешествующий вдоль рабочей поверхности. Накуя... Кто же сейчас скажет?

возможно, она заезжат за холодильник туда справа под стенку и прячется. Я такое тоже рассматриваю, но на малых площадях.
Ромасик
 
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