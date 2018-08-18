Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Грустно смотреть на такие квартиры. Люди старались, делали. Сами придумывали дизайн каждой комнаты. Видно, что процесс затянулся. Балкон не застеклили - молодцы. Но ограждение 100% поменяли. И вот спустя 10 или 15 лет это все нафиг никому не нужно. Загнать бригаду с перфораторами и до кирпича все ободрать. Но какой в этом смысл? И новый ремонт в этой квартире в этом доме делать жалко - это деньги на ветер. В общем грустно. P.S. Еще один аргумент в пользу канальных кондеров: внутренние блоки настенных сплитов желтеют. И выглядят после этого просто ужасно.
Грустно смотреть на такие квартиры. Люди старались, делали. Сами придумывали дизайн каждой комнаты. Видно, что процесс затянулся. Балкон не застеклили - молодцы. Но ограждение 100% поменяли. И вот спустя 10 или 15 лет это все нафиг никому не нужно. Загнать бригаду с перфораторами и до кирпича все ободрать. Но какой в этом смысл? И новый ремонт в этой квартире в этом доме делать жалко - это деньги на ветер. В общем грустно. P.S. Еще один аргумент в пользу канальных кондеров: внутренние блоки настенных сплитов желтеют. И выглядят после этого просто ужасно.
Таких квартир вся Оболонская набережная. Ремонты старые 10-15 лет, уже никому не интересные. Но люди вкладывают в ценник старый ремонт ....парадокс....
airmax78 написав:Я не буду спорить до точек после запятой - не спец по Варшавскому, хотя от тех ценников, которые сейчас называют инвесторы в Варшавский, продающие свои квартиры, уши заворачиваются. В любом случае, там за год рост в дабл диджитс, а Зрадио успокаивает всех скромным ростом в 5%. 5% никто бы вообще не заметил. Не о чем было бы говорить.
Ровно три года назад, в 2018 в Варшавском без плюсов ценник за такую 2ком так же по переуступке, был порядка 50куе. Это точно, знаю человека купившего за 48куе и давно живущего после выполненного ремонта. Рост за три года есть, но не +40..50% за последний год. Может кто-то ремонт сделал и хочет за 2к 150куе - это другое дело.
airmax78 написав:Я не буду спорить до точек после запятой - не спец по Варшавскому, хотя от тех ценников, которые сейчас называют инвесторы в Варшавский, продающие свои квартиры, уши заворачиваются. В любом случае, там за год рост в дабл диджитс, а Зрадио успокаивает всех скромным ростом в 5%. 5% никто бы вообще не заметил. Не о чем было бы говорить.
Ровно три года назад, в 2018 в Варшавском без плюсов ценник за такую 2ком так же по переуступке, был порядка 50куе. Это точно, знаю человека купившего за 48куе и давно живущего после выполненного ремонта. Рост за три года есть, но не +40..50% за последний год. Может кто-то ремонт сделал и хочет за 2к 150куе - это другое дело.
Фото из квартиры нет. Мне кажется что это переуступка не готовой, а строящейся (реально строящейся) квартиры. А в этом случае надо учитывать информационную волну вокруг СГ, которая сейчас поднялась и 100% слегка прибила аппетиты перекупов по деривативам (но не по готовым квартирам).