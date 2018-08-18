Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Грустно смотреть на такие квартиры. Люди старались, делали. Сами придумывали дизайн каждой комнаты. Видно, что процесс затянулся. Балкон не застеклили - молодцы. Но ограждение 100% поменяли. И вот спустя 10 или 15 лет это все нафиг никому не нужно. Загнать бригаду с перфораторами и до кирпича все ободрать. Но какой в этом смысл? И новый ремонт в этой квартире в этом доме делать жалко - это деньги на ветер. В общем грустно. P.S. Еще один аргумент в пользу канальных кондеров: внутренние блоки настенных сплитов желтеют. И выглядят после этого просто ужасно.
поему жалко? видно же, что семья делала ремонт для себя и прожила там прилично лет, а сейчас неизвестна причина продажи. А мода на ремонты и мебель очень быстро устаревают, как показывает практика, в Европе уже и лофт отошел, пошла тема ретро, скоро и до нас, возможно, доберется.