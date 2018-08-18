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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7672767376747675

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:09

  Serg-ik написав:Держали для светлого будущего ..не срослось
261 метр за 141 000
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... p%7Clister

гардон заработанное на пирамидках распродает :mrgreen:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:25

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

  Frant написав:
  Serg-ik написав:Держали для светлого будущего ..не срослось
261 метр за 141 000
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... p%7Clister

Класний варіант для оренди.
Зробити ремонт - і натовп бажаючих!



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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:29

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Зображення

Буду с интересом наблюдать как с каждым новым этажом Русанов Резидентс будет снижатся цена этой квартиры
https://alma.estate/kvartiry/3722-%D1%8 ... 4.52%D0%92

Грустно смотреть на такие квартиры. Люди старались, делали. Сами придумывали дизайн каждой комнаты. Видно, что процесс затянулся. Балкон не застеклили - молодцы. Но ограждение 100% поменяли. И вот спустя 10 или 15 лет это все нафиг никому не нужно. Загнать бригаду с перфораторами и до кирпича все ободрать. Но какой в этом смысл? И новый ремонт в этой квартире в этом доме делать жалко - это деньги на ветер. В общем грустно.
P.S. Еще один аргумент в пользу канальных кондеров: внутренние блоки настенных сплитов желтеют. И выглядят после этого просто ужасно.


поему жалко? видно же, что семья делала ремонт для себя и прожила там прилично лет, а сейчас неизвестна причина продажи.
А мода на ремонты и мебель очень быстро устаревают, как показывает практика, в Европе уже и лофт отошел, пошла тема ретро, скоро и до нас, возможно, доберется.
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