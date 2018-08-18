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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 76737674767576767677>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:09

  Serg-ik написав:Держали для светлого будущего ..не срослось
261 метр за 141 000
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... p%7Clister

гардон заработанное на пирамидках распродает :mrgreen:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:29

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Зображення

Буду с интересом наблюдать как с каждым новым этажом Русанов Резидентс будет снижатся цена этой квартиры
https://alma.estate/kvartiry/3722-%D1%8 ... 4.52%D0%92

Грустно смотреть на такие квартиры. Люди старались, делали. Сами придумывали дизайн каждой комнаты. Видно, что процесс затянулся. Балкон не застеклили - молодцы. Но ограждение 100% поменяли. И вот спустя 10 или 15 лет это все нафиг никому не нужно. Загнать бригаду с перфораторами и до кирпича все ободрать. Но какой в этом смысл? И новый ремонт в этой квартире в этом доме делать жалко - это деньги на ветер. В общем грустно.
P.S. Еще один аргумент в пользу канальных кондеров: внутренние блоки настенных сплитов желтеют. И выглядят после этого просто ужасно.


поему жалко? видно же, что семья делала ремонт для себя и прожила там прилично лет, а сейчас неизвестна причина продажи.
А мода на ремонты и мебель очень быстро устаревают, как показывает практика, в Европе уже и лофт отошел, пошла тема ретро, скоро и до нас, возможно, доберется.
Genie
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:30

  stm написав:
  Vzh76 написав:Вопрос к знающим людям форума :что сейчас имеет смысл покупать под аренду? Цена до 100000, с ремонтом(чтобы сразу сдать). Какие жк в Киеве хорошо сдаются и нормально выглядят? Сама не из Киева, потому буду благодарна за подсказки.

Ничего :) бюджет отличный на новомодные мопы ипеней Киева. Варшавские за 75-78тыс.$ аренда 12-15тыс.грн. Республики как раз 96тыс.$. Там и мода и конкуренция ныне ;)

А что скажете по поводу жк Севен, Заречный?
Vzh76
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:53

  Genie написав:поему жалко? видно же, что семья делала ремонт для себя и прожила там прилично лет, а сейчас неизвестна причина продажи.
А мода на ремонты и мебель очень быстро устаревают, как показывает практика, в Европе уже и лофт отошел, пошла тема ретро, скоро и до нас, возможно, доберется.

Я готов жить в устаревшем стиле. Но он должен быть этот стиль. А в каком-то определённом стиле в Киеве квартиру чтобы найти - это надо очень сильно поискать и денег не жалеть. В основном, все ремонты сделаны в стиле "я так вижу". В лучшем случае, "видел вот такое в интернете, понравилось".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:03

Зображення

Ухххх...планировочка...
https://www.asnu.net/objects/73759/
zzzzzz
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:07

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Я не буду спорить до точек после запятой - не спец по Варшавскому, хотя от тех ценников, которые сейчас называют инвесторы в Варшавский, продающие свои квартиры, уши заворачиваются. В любом случае, там за год рост в дабл диджитс, а Зрадио успокаивает всех скромным ростом в 5%.
5% никто бы вообще не заметил. Не о чем было бы говорить.


Например, переуступка на 2ком за 64куе (хотелка)
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... 880cba47dd

Ровно три года назад, в 2018 в Варшавском без плюсов ценник за такую 2ком так же по переуступке, был порядка 50куе. Это точно, знаю человека купившего за 48куе и давно живущего после выполненного ремонта.
Рост за три года есть, но не +40..50% за последний год.
Может кто-то ремонт сделал и хочет за 2к 150куе - это другое дело.


У 18 році цінник за 2к 67 квадратів був 43,5 куе на виплату. Без здорожчання. При 100% - 10%.

:shock: :shock:
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:22

  zzzzzz написав:https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9980745/?utm_campaign=external_rank_1&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=383643791

Квартира сдавалась в аренду. Но видимо бизнес приказал долго жить.

Точно такая же, но в синем доме, с приблизительным ремонтом была продана в мае за 175 тысяч. Тоже высокий этаж. Дом возле волны.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:24

  zzzzzz написав:Зображення

Буду с интересом наблюдать как с каждым новым этажом Русанов Резидентс будет снижатся цена этой квартиры
https://alma.estate/kvartiry/3722-%D1%8 ... 4.52%D0%92

Совсем с катушек послетали. 200 куе
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:28

  zzzzzz написав:[
Таких квартир вся Оболонская набережная. Ремонты старые 10-15 лет, уже никому не интересные. Но люди вкладывают в ценник старый ремонт ....парадокс....

На Оболонской набережной есть место, и многим пох на состояние внешнего вида и подъезда. Им нужен вид, самая большая набережная и лучший парк, не переходя через дорогу.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:30

  hume написав:
  zzzzzz написав:[
Таких квартир вся Оболонская набережная. Ремонты старые 10-15 лет, уже никому не интересные. Но люди вкладывают в ценник старый ремонт ....парадокс....

На Оболонской набережной есть место, и многим пох на состояние внешнего вида и подъезда. Им нужен вид, самая большая набережная и лучший парк, не переходя через дорогу.

а как же модные мопы?
Ромасик
 
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