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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7674767576767677>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:30

  Grand Touring написав:https://www.eliteallianceteam.com/resul ... s&status=A

В Маями можно купить дешевле и с бассейном


C покупкой жилья в Америке по картинкам надо быть осторожнее. Дешевое может быть в районе, где не то что проживание, а даже нахождение белому пиплу, даже в дневное время категорически не рекомендуется. :shock:
Средь бела дня подмоют тебя в этом бассейне отымеют, высушат и выбросят. :oops:
Хотя на картинках жилье в таком месте может выглядеть привлекательно. Поэтому в этом деле там нужна наводка специалиста. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:37

  airmax78 написав:
  Genie написав:поему жалко? видно же, что семья делала ремонт для себя и прожила там прилично лет, а сейчас неизвестна причина продажи.
А мода на ремонты и мебель очень быстро устаревают, как показывает практика, в Европе уже и лофт отошел, пошла тема ретро, скоро и до нас, возможно, доберется.

Я готов жить в устаревшем стиле. Но он должен быть этот стиль. А в каком-то определённом стиле в Киеве квартиру чтобы найти - это надо очень сильно поискать и денег не жалеть. В основном, все ремонты сделаны в стиле "я так вижу". В лучшем случае, "видел вот такое в интернете, понравилось".


Эир, ваш стиль вас не защитит, и есть очень большая вероятностья лет через 10, от условного покупаем услышать- " я чувствую себя как в шкафу из за ваших шпонировпнных панелей, которые занимают 60% всех комнат.
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:39

  Genie написав:А мода на ремонты и мебель очень быстро устаревают, как показывает практика, в Европе уже и лофт отошел, пошла тема ретро, скоро и до нас, возможно, доберется.


Опять предстоит раскошеливаться. Мебель в этом стиле дорогущая, из дорогих пород дерева. Позолота, мрамор, антиквариат, канделябры, рококо и эта пшонковщина ...
Над нами просто издеваются. Когда уже это прекратится?!
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:40

  hume написав:
  zzzzzz написав:[
Таких квартир вся Оболонская набережная. Ремонты старые 10-15 лет, уже никому не интересные. Но люди вкладывают в ценник старый ремонт ....парадокс....

На Оболонской набережной есть место, и многим пох на состояние внешнего вида и подъезда. Им нужен вид, самая большая набережная и лучший парк, не переходя через дорогу.


80% квартиры имеют вид в трусы соседа. А ценник конский за вид в труселя
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:41

  hume написав:
  airmax78 написав:
  Genie написав:поему жалко? видно же, что семья делала ремонт для себя и прожила там прилично лет, а сейчас неизвестна причина продажи.
А мода на ремонты и мебель очень быстро устаревают, как показывает практика, в Европе уже и лофт отошел, пошла тема ретро, скоро и до нас, возможно, доберется.

Я готов жить в устаревшем стиле. Но он должен быть этот стиль. А в каком-то определённом стиле в Киеве квартиру чтобы найти - это надо очень сильно поискать и денег не жалеть. В основном, все ремонты сделаны в стиле "я так вижу". В лучшем случае, "видел вот такое в интернете, понравилось".


Эир, ваш стиль вас не защитит, и есть очень большая вероятностья лет через 10, от условного покупаем услышать- " я чувствую себя как в шкафу из за ваших шпонировпнных панелей, которые занимают 60% всех комнат.


Згоден. 3 роки пожив сам і дай пожити другому.
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:54

  hume написав:Эир, ваш стиль вас не защитит, и есть очень большая вероятностья лет через 10, от условного покупаем услышать- " я чувствую себя как в шкафу из за ваших шпонировпнных панелей, которые занимают 60% всех комнат.


Надо во всем вытягиваться в ниточку и следовать моде, чтоб производить впечатление современного и стильного. :oops: 10 лет для ремонта и мебели в самый раз. А вот гардероб нужно менять каждый год. Тут уже ежедневная и публичная демонстрация твоего отношения к моде. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 21:15

  Ромасик написав:
  hume написав:
  zzzzzz написав:[
Таких квартир вся Оболонская набережная. Ремонты старые 10-15 лет, уже никому не интересные. Но люди вкладывают в ценник старый ремонт ....парадокс....

На Оболонской набережной есть место, и многим пох на состояние внешнего вида и подъезда. Им нужен вид, самая большая набережная и лучший парк, не переходя через дорогу.

а как же модные мопы?

Модный моп это хорошо, но локация важнее. Эиру возможно мопы важнее. Например в Свитлопарке мопы очень модные, можно поменять квартиру на оболонской набережной на 3-4 шт в Свитлопарке.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 21:24

  hume написав:
  airmax78 написав:
  Genie написав:поему жалко? видно же, что семья делала ремонт для себя и прожила там прилично лет, а сейчас неизвестна причина продажи.
А мода на ремонты и мебель очень быстро устаревают, как показывает практика, в Европе уже и лофт отошел, пошла тема ретро, скоро и до нас, возможно, доберется.

Я готов жить в устаревшем стиле. Но он должен быть этот стиль. А в каком-то определённом стиле в Киеве квартиру чтобы найти - это надо очень сильно поискать и денег не жалеть. В основном, все ремонты сделаны в стиле "я так вижу". В лучшем случае, "видел вот такое в интернете, понравилось".


Эир, ваш стиль вас не защитит, и есть очень большая вероятностья лет через 10, от условного покупаем услышать- " я чувствую себя как в шкафу из за ваших шпонировпнных панелей, которые занимают 60% всех комнат.

Очень стараюсь балансировать. И очень боюсь сорваться. Местами, возможно, перебор. Но на рендерах смотрелось хорошо. Как в реальной жизни будет - посмотрим. Отказался от всей декоративной штукатурки. От всех панелей почти везде, кроме коридора и ТВ зоны. Все стены серые. Потолки прямые белые. Вся надежда на плинтус скрытого монтажа - он должен бить потенциального покупана наповал.
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 21:24

  zzzzzz написав:[

80% квартиры имеют вид в трусы соседа. А ценник конский за вид в труселя

По сравнению с современным строительством большинство квартир не смотрят в труселя. Двор по современным меркам просто огромный, труселя можно увидеть только в бинокль. Другая сторона на г Сталинграда, где с высоких этажей свечек открывается великолепный вид на всю Оболонь, противоположная на Днепр. Поменял в пределах оазиса 3 квартиры за три года и побывал ещё в десятке у знакомых/соседей/друзей, так сказать имею опыт. Кстати качество литья монолита на десять порядков лучше современного, в красных домах с обвалившимися фасадами слышимость между соседями на этаже околонулевая, стены в полметра
Востаннє редагувалось hume в Сер 16 чер, 2021 21:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 21:26

  Первый написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Я готов жить в устаревшем стиле. Но он должен быть этот стиль. А в каком-то определённом стиле в Киеве квартиру чтобы найти - это надо очень сильно поискать и денег не жалеть. В основном, все ремонты сделаны в стиле "я так вижу". В лучшем случае, "видел вот такое в интернете, понравилось".


Эир, ваш стиль вас не защитит, и есть очень большая вероятностья лет через 10, от условного покупаем услышать- " я чувствую себя как в шкафу из за ваших шпонировпнных панелей, которые занимают 60% всех комнат.


Згоден. 3 роки пожив сам і дай пожити другому.

О-о :oops:. Что-то новое подобрали?
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