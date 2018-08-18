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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 чер, 2021 20:30
C покупкой жилья в Америке по картинкам надо быть осторожнее. Дешевое может быть в районе, где не то что проживание, а даже нахождение белому пиплу, даже в дневное время категорически не рекомендуется.
Средь бела дня подмоют тебя в этом бассейне отымеют, высушат и выбросят.
Хотя на картинках жилье в таком месте может выглядеть привлекательно. Поэтому в этом деле там нужна наводка специалиста.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 20:37
airmax78 написав: Genie написав:
поему жалко? видно же, что семья делала ремонт для себя и прожила там прилично лет, а сейчас неизвестна причина продажи.
А мода на ремонты и мебель очень быстро устаревают, как показывает практика, в Европе уже и лофт отошел, пошла тема ретро, скоро и до нас, возможно, доберется.
Я готов жить в устаревшем стиле. Но он должен быть этот стиль. А в каком-то определённом стиле в Киеве квартиру чтобы найти - это надо очень сильно поискать и денег не жалеть. В основном, все ремонты сделаны в стиле "я так вижу". В лучшем случае, "видел вот такое в интернете, понравилось".
Эир, ваш стиль вас не защитит, и есть очень большая вероятностья лет через 10, от условного покупаем услышать- " я чувствую себя как в шкафу из за ваших шпонировпнных панелей, которые занимают 60% всех комнат.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 20:39
Genie написав:
А мода на ремонты и мебель очень быстро устаревают, как показывает практика, в Европе уже и лофт отошел, пошла тема ретро, скоро и до нас, возможно, доберется.
Опять предстоит раскошеливаться. Мебель в этом стиле дорогущая, из дорогих пород дерева. Позолота, мрамор, антиквариат, канделябры, рококо и эта пшонковщина ...
Над нами просто издеваются. Когда уже это прекратится?!
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Додано: Сер 16 чер, 2021 20:40
hume написав: zzzzzz написав:
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Таких квартир вся Оболонская набережная. Ремонты старые 10-15 лет, уже никому не интересные. Но люди вкладывают в ценник старый ремонт ....парадокс....
На Оболонской набережной есть место, и многим пох на состояние внешнего вида и подъезда. Им нужен вид, самая большая набережная и лучший парк, не переходя через дорогу.
80% квартиры имеют вид в трусы соседа. А ценник конский за вид в труселя
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Додано: Сер 16 чер, 2021 20:41
hume написав: airmax78 написав: Genie написав:
поему жалко? видно же, что семья делала ремонт для себя и прожила там прилично лет, а сейчас неизвестна причина продажи.
А мода на ремонты и мебель очень быстро устаревают, как показывает практика, в Европе уже и лофт отошел, пошла тема ретро, скоро и до нас, возможно, доберется.
Я готов жить в устаревшем стиле. Но он должен быть этот стиль. А в каком-то определённом стиле в Киеве квартиру чтобы найти - это надо очень сильно поискать и денег не жалеть. В основном, все ремонты сделаны в стиле "я так вижу". В лучшем случае, "видел вот такое в интернете, понравилось".
Эир, ваш стиль вас не защитит, и есть очень большая вероятностья лет через 10, от условного покупаем услышать- " я чувствую себя как в шкафу из за ваших шпонировпнных панелей, которые занимают 60% всех комнат.
Згоден. 3 роки пожив сам і дай пожити другому.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 20:54
hume написав:
Эир, ваш стиль вас не защитит, и есть очень большая вероятностья лет через 10, от условного покупаем услышать- " я чувствую себя как в шкафу из за ваших шпонировпнных панелей, которые занимают 60% всех комнат.
Надо во всем вытягиваться в ниточку и следовать моде, чтоб производить впечатление современного и стильного.
10 лет для ремонта и мебели в самый раз. А вот гардероб нужно менять каждый год. Тут уже ежедневная и публичная демонстрация твоего отношения к моде.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 21:15
Ромасик написав: hume написав: zzzzzz написав:
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Таких квартир вся Оболонская набережная. Ремонты старые 10-15 лет, уже никому не интересные. Но люди вкладывают в ценник старый ремонт ....парадокс....
На Оболонской набережной есть место, и многим пох на состояние внешнего вида и подъезда. Им нужен вид, самая большая набережная и лучший парк, не переходя через дорогу.
а как же модные мопы?
Модный моп это хорошо, но локация важнее. Эиру возможно мопы важнее. Например в Свитлопарке мопы очень модные, можно поменять квартиру на оболонской набережной на 3-4 шт в Свитлопарке.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 21:24
hume написав: airmax78 написав: Genie написав:
поему жалко? видно же, что семья делала ремонт для себя и прожила там прилично лет, а сейчас неизвестна причина продажи.
А мода на ремонты и мебель очень быстро устаревают, как показывает практика, в Европе уже и лофт отошел, пошла тема ретро, скоро и до нас, возможно, доберется.
Я готов жить в устаревшем стиле. Но он должен быть этот стиль. А в каком-то определённом стиле в Киеве квартиру чтобы найти - это надо очень сильно поискать и денег не жалеть. В основном, все ремонты сделаны в стиле "я так вижу". В лучшем случае, "видел вот такое в интернете, понравилось".
Эир, ваш стиль вас не защитит, и есть очень большая вероятностья лет через 10, от условного покупаем услышать- " я чувствую себя как в шкафу из за ваших шпонировпнных панелей, которые занимают 60% всех комнат.
Очень стараюсь балансировать. И очень боюсь сорваться. Местами, возможно, перебор. Но на рендерах смотрелось хорошо. Как в реальной жизни будет - посмотрим. Отказался от всей декоративной штукатурки. От всех панелей почти везде, кроме коридора и ТВ зоны. Все стены серые. Потолки прямые белые. Вся надежда на плинтус скрытого монтажа - он должен бить потенциального покупана наповал.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 21:24
zzzzzz написав:
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80% квартиры имеют вид в трусы соседа. А ценник конский за вид в труселя
По сравнению с современным строительством большинство квартир не смотрят в труселя. Двор по современным меркам просто огромный, труселя можно увидеть только в бинокль. Другая сторона на г Сталинграда, где с высоких этажей свечек открывается великолепный вид на всю Оболонь, противоположная на Днепр. Поменял в пределах оазиса 3 квартиры за три года и побывал ещё в десятке у знакомых/соседей/друзей, так сказать имею опыт. Кстати качество литья монолита на десять порядков лучше современного, в красных домах с обвалившимися фасадами слышимость между соседями на этаже околонулевая, стены в полметра
Востаннє редагувалось hume
в Сер 16 чер, 2021 21:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 21:26
Первый написав: hume написав: airmax78 написав:
Я готов жить в устаревшем стиле. Но он должен быть этот стиль. А в каком-то определённом стиле в Киеве квартиру чтобы найти - это надо очень сильно поискать и денег не жалеть. В основном, все ремонты сделаны в стиле "я так вижу". В лучшем случае, "видел вот такое в интернете, понравилось".
Эир, ваш стиль вас не защитит, и есть очень большая вероятностья лет через 10, от условного покупаем услышать- " я чувствую себя как в шкафу из за ваших шпонировпнных панелей, которые занимают 60% всех комнат.
Згоден. 3 роки пожив сам і дай пожити другому.
О-о
. Что-то новое подобрали?
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