Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Genie написав:А мода на ремонты и мебель очень быстро устаревают, как показывает практика, в Европе уже и лофт отошел, пошла тема ретро, скоро и до нас, возможно, доберется.
Опять предстоит раскошеливаться. Мебель в этом стиле дорогущая, из дорогих пород дерева. Позолота, мрамор, антиквариат, канделябры, рококо и эта пшонковщина ... Над нами просто издеваются. Когда уже это прекратится?!
канделябров, рококо и прочего пока не видно)), там акцент на простоте, паркет, деревянная мебель в том числе с ротангом, в стиле 60-70х и более ранних
Genie написав:поему жалко? видно же, что семья делала ремонт для себя и прожила там прилично лет, а сейчас неизвестна причина продажи. А мода на ремонты и мебель очень быстро устаревают, как показывает практика, в Европе уже и лофт отошел, пошла тема ретро, скоро и до нас, возможно, доберется.
Я готов жить в устаревшем стиле. Но он должен быть этот стиль. А в каком-то определённом стиле в Киеве квартиру чтобы найти - это надо очень сильно поискать и денег не жалеть. В основном, все ремонты сделаны в стиле "я так вижу". В лучшем случае, "видел вот такое в интернете, понравилось".
на что фантазии и денег хватило) а сколько объяв квартир в домах начала 2000х в престижных локациях с большими площадями, с еще более странными ремонтами и мебелью ))) типа Эпиковской или с рынка Юность.