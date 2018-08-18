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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7675767676777678>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 21:29

hume
А зачем вы меняли 3 квартиры ? У вас же есть своя квартира...или я что-то подзабыл
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 21:30

  hume написав:Кстати качество литья монолита на десять порядков лучше современного, в красных домах с обвалившимися фасадами слышимость между соседями на этаже околонулевая, стены в полметра

Может просто потому что нет соседей? Уверен на Грушевского и в Диаманте соседи тоже друг друга не слышат. Один на 5м этаже, а ближайший - на 12м.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 21:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  hume написав:Кстати качество литья монолита на десять порядков лучше современного, в красных домах с обвалившимися фасадами слышимость между соседями на этаже околонулевая, стены в полметра

Может просто потому что нет соседей? Уверен на Грушевского и в Диаманте соседи тоже друг друга не слышат. Один на 5м этаже, а ближайший - на 12м.
слышал соседей, живя на гс только в большом санузле, но окна там хоть и деревянные, но говно редкое
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 21:35

  zzzzzz написав:hume
А зачем вы меняли 3 квартиры ? У вас же есть своя квартира...или я что-то подзабыл

У меня она не всегда была. Раньше снимал. Начал в 2008 со свечки 6а, потом 10, потом 8.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 21:36

  kingkongovets написав:[слышал соседей, живя на гс только в большом санузле, но окна там хоть и деревянные, но говно редкое

Подтверждаю. У меня хозяева оставили, так как типа дерево. :mrgreen: вот я с поролоном и научился обращаться
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 21:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  kingkongovets написав:[слышал соседей, живя на гс только в большом санузле, но окна там хоть и деревянные, но говно редкое

Подтверждаю. У меня хозяева оставили, так как типа дерево. :mrgreen: вот я с поролоном и научился обращаться
думаю зрадио тоже в курсе - он в таком же доме на минской живет
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 22:01

  hume написав:
  zzzzzz написав:[

80% квартиры имеют вид в трусы соседа. А ценник конский за вид в труселя

По сравнению с современным строительством большинство квартир не смотрят в труселя. Двор по современным меркам просто огромный, труселя можно увидеть только в бинокль.

:P :P :P
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 22:06

  Libo написав:
  Genie написав:А мода на ремонты и мебель очень быстро устаревают, как показывает практика, в Европе уже и лофт отошел, пошла тема ретро, скоро и до нас, возможно, доберется.


Опять предстоит раскошеливаться. Мебель в этом стиле дорогущая, из дорогих пород дерева. Позолота, мрамор, антиквариат, канделябры, рококо и эта пшонковщина ...
Над нами просто издеваются. Когда уже это прекратится?!
:lol: :lol: :lol:


канделябров, рококо и прочего пока не видно)), там акцент на простоте, паркет, деревянная мебель в том числе с ротангом, в стиле 60-70х и более ранних
Genie
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 22:08

  airmax78 написав:
  Первый написав:
Згоден. 3 роки пожив сам і дай пожити другому.

О-о :oops:. Что-то новое подобрали?


Ви що? Ні у якому разі.





Немає слів. Просто шок що у Києві таке є.

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Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 22:11

  airmax78 написав:
  Genie написав:поему жалко? видно же, что семья делала ремонт для себя и прожила там прилично лет, а сейчас неизвестна причина продажи.
А мода на ремонты и мебель очень быстро устаревают, как показывает практика, в Европе уже и лофт отошел, пошла тема ретро, скоро и до нас, возможно, доберется.

Я готов жить в устаревшем стиле. Но он должен быть этот стиль. А в каком-то определённом стиле в Киеве квартиру чтобы найти - это надо очень сильно поискать и денег не жалеть. В основном, все ремонты сделаны в стиле "я так вижу". В лучшем случае, "видел вот такое в интернете, понравилось".



на что фантазии и денег хватило) а сколько объяв квартир в домах начала 2000х в престижных локациях с большими площадями, с еще более странными ремонтами и мебелью ))) типа Эпиковской или с рынка Юность.
Genie
 
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