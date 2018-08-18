RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7675767676777678

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 22:17

  Genie написав:на что фантазии и денег хватило) а сколько объяв квартир в домах начала 2000х в престижных локациях с большими площадями, с еще более странными ремонтами и мебелью ))) типа Эпиковской или с рынка Юность.


Всегда надо дизайнера нанимать. А то у многих фантазия такая странная, что потом такую квартиру продать трудно. Часто чудища и нелепость. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9888
З нами з: 14.11.11
Подякував: 388 раз.
Подякували: 4228 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 22:18

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:
Згоден. 3 роки пожив сам і дай пожити другому.

О-о :oops:. Что-то новое подобрали?


Ви що? Ні у якому разі.





Немає слів. Просто шок що у Києві таке є.


Клюшки Тауэрз?
airmax78
 
Повідомлень: 38904
З нами з: 25.10.12
Подякував: 928 раз.
Подякували: 4713 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 22:21

  Libo написав:
  Genie написав:на что фантазии и денег хватило) а сколько объяв квартир в домах начала 2000х в престижных локациях с большими площадями, с еще более странными ремонтами и мебелью ))) типа Эпиковской или с рынка Юность.


Всегда надо дизайнера нанимать. А то у многих фантазия такая странная, что потом такую квартиру продать трудно. Часто чудища и нелепость. :?


Через 15 лет вообще пофиг ...надо все выносить... и не важно дизайнер или сам себе дизаГнер
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38175
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3677 раз.
Подякували: 11576 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 22:33

airmax78

Було б класно.


Але
Первый
 
Повідомлень: 16099
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 22:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

щас всякие влогеры за помещениями такими охотятся, кстати
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9081
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1239 раз.
Подякували: 2019 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 22:42

  zzzzzz написав:
  Libo написав:
  Genie написав:на что фантазии и денег хватило) а сколько объяв квартир в домах начала 2000х в престижных локациях с большими площадями, с еще более странными ремонтами и мебелью ))) типа Эпиковской или с рынка Юность.


Всегда надо дизайнера нанимать. А то у многих фантазия такая странная, что потом такую квартиру продать трудно. Часто чудища и нелепость. :?


Через 15 лет вообще пофиг ...надо все выносить... и не важно дизайнер или сам себе дизаГнер

Не согласен. Очень-очень редко, но иногда появляются объявления с ремонтами, на которые смотришь и понимаешь: да, он, скорее всего не новый. Но стиль выдержан, цветовая гамма не напрягает, мебель не с Юности. Не вижу причин воротить нос от такого или что-то переделывать (сразу оговорюсь - у меня не совсем так).
airmax78
 
Повідомлень: 38904
З нами з: 25.10.12
Подякував: 928 раз.
Подякували: 4713 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 22:50

  Libo написав:
  Genie написав:на что фантазии и денег хватило) а сколько объяв квартир в домах начала 2000х в престижных локациях с большими площадями, с еще более странными ремонтами и мебелью ))) типа Эпиковской или с рынка Юность.


Всегда надо дизайнера нанимать. А то у многих фантазия такая странная, что потом такую квартиру продать трудно. Часто чудища и нелепость. :?


согласна, даже для себя, по опыту своего 1-го ремонта уже знаю,
даже когда думаешь, что у тебя вкус классный))
Genie
 
Повідомлень: 141
З нами з: 06.03.20
Подякував: 21 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 22:58

  zzzzzz написав:Через 15 лет вообще пофиг ...надо все выносить... и не важно дизайнер или сам себе дизаГнер


У нас скоро будет как в Америке - въезжай и живи.
Там квартиру готовят для продажи, чтоб подороже - делают привлекательный ремонт, меняют кухню, технику и сантехнику, наводят полный марафет.
Покупатель выбирает свой стиль и после покупки может сразу въезжать в новенькое со своей мебелью.
Кстати, я в Галактике и ФК-2 смотрел именно такие квартиры. Уже у нас тоже прохавали, что выгоднее продавать в таком виде. Скоро все так будут делять. И до тупого застройщика наконец дойдет, что можно еще очень хорошо заработать на дизайне и отделке. :idea:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9888
З нами з: 14.11.11
Подякував: 388 раз.
Подякували: 4228 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 23:04

  zzzzzz написав:Через 15 лет вообще пофиг ...надо все выносить... и не важно дизайнер или сам себе дизаГнер


Каждый свой день мы должны проводить в комфорте, красоте и любви. :oops:
Малолетки называют это YOLO - You Only Live Once. :wink:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9888
З нами з: 14.11.11
Подякував: 388 раз.
Подякували: 4228 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7675767676777678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2064, 2065, 2066
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20658 3590754
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 чер, 2021 18:48
vitaliian
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 224336
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 23111
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.