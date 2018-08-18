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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 чер, 2021 22:17
Genie написав:
на что фантазии и денег хватило) а сколько объяв квартир в домах начала 2000х в престижных локациях с большими площадями, с еще более странными ремонтами и мебелью ))) типа Эпиковской или с рынка Юность.
Всегда надо дизайнера нанимать. А то у многих фантазия такая странная, что потом такую квартиру продать трудно. Часто чудища и нелепость.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 22:18
Первый написав: airmax78 написав: Первый написав:
Згоден. 3 роки пожив сам і дай пожити другому.
О-о
. Что-то новое подобрали?
Ви що? Ні у якому разі.
Немає слів. Просто шок що у Києві таке є.
Клюшки Тауэрз?
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Додано: Сер 16 чер, 2021 22:21
Libo написав: Genie написав:
на что фантазии и денег хватило) а сколько объяв квартир в домах начала 2000х в престижных локациях с большими площадями, с еще более странными ремонтами и мебелью ))) типа Эпиковской или с рынка Юность.
Всегда надо дизайнера нанимать. А то у многих фантазия такая странная, что потом такую квартиру продать трудно. Часто чудища и нелепость.
Через 15 лет вообще пофиг ...надо все выносить... и не важно дизайнер или сам себе дизаГнер
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Додано: Сер 16 чер, 2021 22:33
airmax78
Було б класно.
Але
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Додано: Сер 16 чер, 2021 22:34
щас всякие влогеры за помещениями такими охотятся, кстати
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Додано: Сер 16 чер, 2021 22:42
zzzzzz написав: Libo написав: Genie написав:
на что фантазии и денег хватило) а сколько объяв квартир в домах начала 2000х в престижных локациях с большими площадями, с еще более странными ремонтами и мебелью ))) типа Эпиковской или с рынка Юность.
Всегда надо дизайнера нанимать. А то у многих фантазия такая странная, что потом такую квартиру продать трудно. Часто чудища и нелепость.
Через 15 лет вообще пофиг ...надо все выносить... и не важно дизайнер или сам себе дизаГнер
Не согласен. Очень-очень редко, но иногда появляются объявления с ремонтами, на которые смотришь и понимаешь: да, он, скорее всего не новый. Но стиль выдержан, цветовая гамма не напрягает, мебель не с Юности. Не вижу причин воротить нос от такого или что-то переделывать (сразу оговорюсь - у меня не совсем так).
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Додано: Сер 16 чер, 2021 22:50
Libo написав: Genie написав:
на что фантазии и денег хватило) а сколько объяв квартир в домах начала 2000х в престижных локациях с большими площадями, с еще более странными ремонтами и мебелью ))) типа Эпиковской или с рынка Юность.
Всегда надо дизайнера нанимать. А то у многих фантазия такая странная, что потом такую квартиру продать трудно. Часто чудища и нелепость.
согласна, даже для себя, по опыту своего 1-го ремонта уже знаю,
даже когда думаешь, что у тебя вкус классный))
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Додано: Сер 16 чер, 2021 22:58
zzzzzz написав:
Через 15 лет вообще пофиг ...надо все выносить... и не важно дизайнер или сам себе дизаГнер
У нас скоро будет как в Америке - въезжай и живи.
Там квартиру готовят для продажи, чтоб подороже - делают привлекательный ремонт, меняют кухню, технику и сантехнику, наводят полный марафет.
Покупатель выбирает свой стиль и после покупки может сразу въезжать в новенькое со своей мебелью.
Кстати, я в Галактике и ФК-2 смотрел именно такие квартиры. Уже у нас тоже прохавали, что выгоднее продавать в таком виде. Скоро все так будут делять. И до тупого застройщика наконец дойдет, что можно еще очень хорошо заработать на дизайне и отделке.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 23:04
zzzzzz написав:
Через 15 лет вообще пофиг ...надо все выносить... и не важно дизайнер или сам себе дизаГнер
Каждый свой день мы должны проводить в комфорте, красоте и любви.
Малолетки называют это YOLO - You Only Live Once.
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Libo
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