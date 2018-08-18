Додано: Сер 16 чер, 2021 22:58

zzzzzz написав: Через 15 лет вообще пофиг ...надо все выносить... и не важно дизайнер или сам себе дизаГнер Через 15 лет вообще пофиг ...надо все выносить... и не важно дизайнер или сам себе дизаГнер

У нас скоро будет как в Америке - въезжай и живи.Там квартиру готовят для продажи, чтоб подороже - делают привлекательный ремонт, меняют кухню, технику и сантехнику, наводят полный марафет.Покупатель выбирает свой стиль и после покупки может сразу въезжать в новенькое со своей мебелью.Кстати, я в Галактике и ФК-2 смотрел именно такие квартиры. Уже у нас тоже прохавали, что выгоднее продавать в таком виде. Скоро все так будут делять. И до тупого застройщика наконец дойдет, что можно еще очень хорошо заработать на дизайне и отделке.