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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 17 чер, 2021 06:05
Genie написав: airmax78 написав: Genie написав:
поему жалко? видно же, что семья делала ремонт для себя и прожила там прилично лет, а сейчас неизвестна причина продажи.
А мода на ремонты и мебель очень быстро устаревают, как показывает практика, в Европе уже и лофт отошел, пошла тема ретро, скоро и до нас, возможно, доберется.
Я готов жить в устаревшем стиле. Но он должен быть этот стиль. А в каком-то определённом стиле в Киеве квартиру чтобы найти - это надо очень сильно поискать и денег не жалеть. В основном, все ремонты сделаны в стиле "я так вижу". В лучшем случае, "видел вот такое в интернете, понравилось".
на что фантазии и денег хватило) а сколько объяв квартир в домах начала 2000х в престижных локациях с большими площадями, с еще более странными ремонтами и мебелью ))) типа Эпиковской или с рынка Юность.
Дійсно, треба кожні 10 років купляти нове житло.
Ремонти взагалі не варто робити - то лишнє.
Стару квартиру залишати циганам - най добивають!
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