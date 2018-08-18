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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7676767776787679

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 97
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 06:05

  Genie написав:
  airmax78 написав:
  Genie написав:поему жалко? видно же, что семья делала ремонт для себя и прожила там прилично лет, а сейчас неизвестна причина продажи.
А мода на ремонты и мебель очень быстро устаревают, как показывает практика, в Европе уже и лофт отошел, пошла тема ретро, скоро и до нас, возможно, доберется.

Я готов жить в устаревшем стиле. Но он должен быть этот стиль. А в каком-то определённом стиле в Киеве квартиру чтобы найти - это надо очень сильно поискать и денег не жалеть. В основном, все ремонты сделаны в стиле "я так вижу". В лучшем случае, "видел вот такое в интернете, понравилось".



на что фантазии и денег хватило) а сколько объяв квартир в домах начала 2000х в престижных локациях с большими площадями, с еще более странными ремонтами и мебелью ))) типа Эпиковской или с рынка Юность.

Дійсно, треба кожні 10 років купляти нове житло.
Ремонти взагалі не варто робити - то лишнє.

Стару квартиру залишати циганам - най добивають!
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  #<1 ... 7676767776787679
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