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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 чер, 2021 08:43
[
Було багато експериментів. Не літає. Літає в панельках від дбк.[/quote]
Кстати, что странно. То есть в странах золотого миллиарда это заходит на ура, причем от обычных кондо до элитки на Манхэттене. Но свободолюбивый украинец не может так, все равно сменит травертин на распродажную из эпика
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Додано: Чет 17 чер, 2021 08:50
Libo написав: Genie написав:
на что фантазии и денег хватило) а сколько объяв квартир в домах начала 2000х в престижных локациях с большими площадями, с еще более странными ремонтами и мебелью ))) .
Всегда надо дизайнера нанимать. А то у многих фантазия такая странная, что потом такую квартиру продать трудно. Часто чудища и нелепость.
Лібо, ти не повіриш - більшість представників мажореки наймають дизайнерів. Деякі виписують їх з Америки. ті, хто розумні, величні і багаті (наші олігархи, які в СССРівські часи працювали прибиральниками, помічниками токаря, ліфтерами і т.п., і саме там отримали чудове естетичне виховання). Дизайнери роблять свою роботу під смак замовника. Саме тому ці квартири є шедеврами, взірцями класичного аристократичного смаку.
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 17 чер, 2021 09:29, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 17 чер, 2021 08:52
zzzzzz написав: Libo написав: Genie написав:
на что фантазии и денег хватило) а сколько объяв квартир в домах начала 2000х в престижных локациях с большими площадями, с еще более странными ремонтами и мебелью ))) типа Эпиковской или с рынка Юность.
Всегда надо дизайнера нанимать. А то у многих фантазия такая странная, что потом такую квартиру продать трудно. Часто чудища и нелепость.
Через 15 лет вообще пофиг ...надо все выносить... и не важно дизайнер или сам себе дизаГнер
10 років - і слід міняти квартиру.
Стару - віддавати циганам, на добивання.
П.С. Ремонт не варто робити.
Треба жити на повну, по сучасному: в квартирі готувати шашлики, танцювати, організовувати пікніки, аквадискотеки і т.п.((((
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