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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7676767776787679

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 97
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 08:43

[
Було багато експериментів. Не літає. Літає в панельках від дбк.[/quote]
Кстати, что странно. То есть в странах золотого миллиарда это заходит на ура, причем от обычных кондо до элитки на Манхэттене. Но свободолюбивый украинец не может так, все равно сменит травертин на распродажную из эпика
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 08:50

  Libo написав:
  Genie написав:на что фантазии и денег хватило) а сколько объяв квартир в домах начала 2000х в престижных локациях с большими площадями, с еще более странными ремонтами и мебелью ))) .


Всегда надо дизайнера нанимать. А то у многих фантазия такая странная, что потом такую квартиру продать трудно. Часто чудища и нелепость. :?

Лібо, ти не повіриш - більшість представників мажореки наймають дизайнерів. Деякі виписують їх з Америки. ті, хто розумні, величні і багаті (наші олігархи, які в СССРівські часи працювали прибиральниками, помічниками токаря, ліфтерами і т.п., і саме там отримали чудове естетичне виховання). Дизайнери роблять свою роботу під смак замовника. Саме тому ці квартири є шедеврами, взірцями класичного аристократичного смаку. :oops:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 17 чер, 2021 09:29, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 08:52

  zzzzzz написав:
  Libo написав:
  Genie написав:на что фантазии и денег хватило) а сколько объяв квартир в домах начала 2000х в престижных локациях с большими площадями, с еще более странными ремонтами и мебелью ))) типа Эпиковской или с рынка Юность.


Всегда надо дизайнера нанимать. А то у многих фантазия такая странная, что потом такую квартиру продать трудно. Часто чудища и нелепость. :?


Через 15 лет вообще пофиг ...надо все выносить... и не важно дизайнер или сам себе дизаГнер

10 років - і слід міняти квартиру.
Стару - віддавати циганам, на добивання.
П.С. Ремонт не варто робити.
Треба жити на повну, по сучасному: в квартирі готувати шашлики, танцювати, організовувати пікніки, аквадискотеки і т.п.((((
Frant
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