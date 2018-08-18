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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7676767776787679

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 97
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 08:43

[
Було багато експериментів. Не літає. Літає в панельках від дбк.[/quote]
Кстати, что странно. То есть в странах золотого миллиарда это заходит на ура, причем от обычных кондо до элитки на Манхэттене. Но свободолюбивый украинец не может так, все равно сменит травертин на распродажную из эпика
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 10:19

Эти люди хотят процент от сделки
Ваше сообщение
Здравствуйте. План квартиры есть ? Сколько окон и каких помещений на проспект, а сколько во двор?
17 июн.
Юрий
плана нет, три окна на одну сторону, два на другую
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 10:27

Пожилой возраст. Минсцополитики показало график старения украинцев до 2030 года
https://finance.liga.net/pension/novost ... -2030-goda

"Прогрессирующее старение населения и его последствия – один из наиболее актуальных социально-демографических вопросов для современной Украины, – говорится в релизе Минсоцполитики. К 2025 году 25% населения Украины будут составлять жители возрастом старше 60 лет, доля населения категории "65+" составит 18,4%. К 2030 году доля лиц старше 60 лет превысит 26%, жители старше 65 составят 20% всего населения Украины
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 10:28

  Первый написав:
  Libo написав:
  zzzzzz написав:Через 15 лет вообще пофиг ...надо все выносить... и не важно дизайнер или сам себе дизаГнер


У нас скоро будет как в Америке - въезжай и живи.
Там квартиру готовят для продажи, чтоб подороже - делают привлекательный ремонт, меняют кухню, технику и сантехнику, наводят полный марафет.
Покупатель выбирает свой стиль и после покупки может сразу въезжать в новенькое со своей мебелью.
Кстати, я в Галактике и ФК-2 смотрел именно такие квартиры. Уже у нас тоже прохавали, что выгоднее продавать в таком виде. Скоро все так будут делять. И до тупого застройщика наконец дойдет, что можно еще очень хорошо заработать на дизайне и отделке. :idea:


Було багато експериментів. Не літає. Літає в панельках від дбк.


В парковых озерах тоже так делает застройщик, но только эконом вариант
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:21

  zzzzzz написав:
  Libo написав:
  Genie написав:на что фантазии и денег хватило) а сколько объяв квартир в домах начала 2000х в престижных локациях с большими площадями, с еще более странными ремонтами и мебелью ))) типа Эпиковской или с рынка Юность.


Всегда надо дизайнера нанимать. А то у многих фантазия такая странная, что потом такую квартиру продать трудно. Часто чудища и нелепость. :?


Через 15 лет вообще пофиг ...надо все выносить... и не важно дизайнер или сам себе дизаГнер

10 років - і слід міняти квартиру.
Стару - віддавати циганам, на добивання.
П.С. Ремонт не варто робити.
Треба жити на повну, по сучасному: в квартирі готувати шашлики, танцювати, організовувати пікніки, аквадискотеки і т.п.((((

  Libo написав:
  Genie написав:на что фантазии и денег хватило) а сколько объяв квартир в домах начала 2000х в престижных локациях с большими площадями, с еще более странными ремонтами и мебелью ))) .


Всегда надо дизайнера нанимать. А то у многих фантазия такая странная, что потом такую квартиру продать трудно. Часто чудища и нелепость. :?

Лібо, ти не повіриш - більшість представників мажореки наймають дизайнерів. Деякі виписують їх з Америки. ті, хто розумні, величні і багаті (наші олігархи, які в СССРівські часи працювали прибиральниками, помічниками токаря, ліфтерами і т.п., і саме там отримали естетичне виховання). Дизайнери роблять свою роботу під смак замовника. Саме тому ці квартири є шедеврами, взірцями класичного аристократичного смаку. :oops:
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:23

Тссссссссс...модераторы шастают
Serg-ik
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