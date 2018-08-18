Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
[ Було багато експериментів. Не літає. Літає в панельках від дбк.[/quote] Кстати, что странно. То есть в странах золотого миллиарда это заходит на ура, причем от обычных кондо до элитки на Манхэттене. Но свободолюбивый украинец не может так, все равно сменит травертин на распродажную из эпика
"Прогрессирующее старение населения и его последствия – один из наиболее актуальных социально-демографических вопросов для современной Украины, – говорится в релизе Минсоцполитики. К 2025 году 25% населения Украины будут составлять жители возрастом старше 60 лет, доля населения категории "65+" составит 18,4%. К 2030 году доля лиц старше 60 лет превысит 26%, жители старше 65 составят 20% всего населения Украины
zzzzzz написав:Через 15 лет вообще пофиг ...надо все выносить... и не важно дизайнер или сам себе дизаГнер
У нас скоро будет как в Америке - въезжай и живи. Там квартиру готовят для продажи, чтоб подороже - делают привлекательный ремонт, меняют кухню, технику и сантехнику, наводят полный марафет. Покупатель выбирает свой стиль и после покупки может сразу въезжать в новенькое со своей мебелью. Кстати, я в Галактике и ФК-2 смотрел именно такие квартиры. Уже у нас тоже прохавали, что выгоднее продавать в таком виде. Скоро все так будут делять. И до тупого застройщика наконец дойдет, что можно еще очень хорошо заработать на дизайне и отделке.
Було багато експериментів. Не літає. Літає в панельках від дбк.
В парковых озерах тоже так делает застройщик, но только эконом вариант
Genie написав:на что фантазии и денег хватило) а сколько объяв квартир в домах начала 2000х в престижных локациях с большими площадями, с еще более странными ремонтами и мебелью ))) типа Эпиковской или с рынка Юность.
Всегда надо дизайнера нанимать. А то у многих фантазия такая странная, что потом такую квартиру продать трудно. Часто чудища и нелепость.
Через 15 лет вообще пофиг ...надо все выносить... и не важно дизайнер или сам себе дизаГнер
10 років - і слід міняти квартиру. Стару - віддавати циганам, на добивання. П.С. Ремонт не варто робити. Треба жити на повну, по сучасному: в квартирі готувати шашлики, танцювати, організовувати пікніки, аквадискотеки і т.п.((((
Libo написав:
Genie написав:на что фантазии и денег хватило) а сколько объяв квартир в домах начала 2000х в престижных локациях с большими площадями, с еще более странными ремонтами и мебелью ))) .
Всегда надо дизайнера нанимать. А то у многих фантазия такая странная, что потом такую квартиру продать трудно. Часто чудища и нелепость.
Лібо, ти не повіриш - більшість представників мажореки наймають дизайнерів. Деякі виписують їх з Америки. ті, хто розумні, величні і багаті (наші олігархи, які в СССРівські часи працювали прибиральниками, помічниками токаря, ліфтерами і т.п., і саме там отримали естетичне виховання). Дизайнери роблять свою роботу під смак замовника. Саме тому ці квартири є шедеврами, взірцями класичного аристократичного смаку.