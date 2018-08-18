Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
[ Було багато експериментів. Не літає. Літає в панельках від дбк.[/quote] Кстати, что странно. То есть в странах золотого миллиарда это заходит на ура, причем от обычных кондо до элитки на Манхэттене. Но свободолюбивый украинец не может так, все равно сменит травертин на распродажную из эпика
"Прогрессирующее старение населения и его последствия – один из наиболее актуальных социально-демографических вопросов для современной Украины, – говорится в релизе Минсоцполитики. К 2025 году 25% населения Украины будут составлять жители возрастом старше 60 лет, доля населения категории "65+" составит 18,4%. К 2030 году доля лиц старше 60 лет превысит 26%, жители старше 65 составят 20% всего населения Украины
zzzzzz написав:Через 15 лет вообще пофиг ...надо все выносить... и не важно дизайнер или сам себе дизаГнер
У нас скоро будет как в Америке - въезжай и живи. Там квартиру готовят для продажи, чтоб подороже - делают привлекательный ремонт, меняют кухню, технику и сантехнику, наводят полный марафет. Покупатель выбирает свой стиль и после покупки может сразу въезжать в новенькое со своей мебелью. Кстати, я в Галактике и ФК-2 смотрел именно такие квартиры. Уже у нас тоже прохавали, что выгоднее продавать в таком виде. Скоро все так будут делять. И до тупого застройщика наконец дойдет, что можно еще очень хорошо заработать на дизайне и отделке.
Було багато експериментів. Не літає. Літає в панельках від дбк.
В парковых озерах тоже так делает застройщик, но только эконом вариант
Libo написав: У нас скоро будет как в Америке - въезжай и живи. Там квартиру готовят для продажи, чтоб подороже - делают привлекательный ремонт, меняют кухню, технику и сантехнику, наводят полный марафет. Покупатель выбирает свой стиль и после покупки может сразу въезжать в новенькое со своей мебелью. Кстати, я в Галактике и ФК-2 смотрел именно такие квартиры. Уже у нас тоже прохавали, что выгоднее продавать в таком виде. Скоро все так будут делять. И до тупого застройщика наконец дойдет, что можно еще очень хорошо заработать на дизайне и отделке.
Було багато експериментів. Не літає. Літає в панельках від дбк.
Було. Когда пипл был нищим и рад был жить в новострое в кирпиче и бетоне на раскладушке. Времена изменились. Вы с тех пор разбогатели и хотите жить в комфорте без головняка от ремонта. Тем более поняли, что лучше дизайна вы не придумаете и качественнее отделку не сделаете. Все эти самопалы уже выглядят убого и бесперспективно.
Пазл не складывается. Помогите. Вроде бы рынок продавца, вроде квартиры дорожают и их выметают, и вдруг такое "сопливое" эссе
Вы большая дружная семья в поиске идеальной квартиры?
Подъем. Завтрак. Милая болтовня перед учебой и работой. Объятья. Прощание. Все разбежались по своим делам. Приятная встреча. Скучали. Совместная готовка ужина. Душевные посиделки за обсуждениями «как прошёл день». Просмотр фильма. Семейный уют. Тепло. Комфорт. Счастье. Это лишь один из сценариев, где вы можете наслаждаться в квартире, которую я для вас подыскала. В ней есть все, что вам нужно для счастливой и комфортной жизни: + трехкомнатная квартира на улице Бажана как будто создана для дружной семьи: комната для деток, комната для родителей, гостиная для семейных посиделок и встреч с друзьями; + уютная и просторная кухня со всей мебелью и техникой. Много шкафов и полочек. Большой стол для дружной семьи, где вы будете вместе завтракать, обедать и ужинать, обсуждая планы, готовить вместе, обсыпая всю кухню мукой; + большая гостиная с лоджией: шкаф-стенка с множеством полок и ящиков (чтобы избежать ссор куда что ложить), удобный диван для большой компании, журнальный столик, кресло на лоджии, чтобы остаться наедине со своими мыслями или почитать любимую книгу; + в детской комнате кровать, в которой будут сниться лучшие сны, комод, шкаф, полочки для любимых статуэток и книг, на лоджии рабочий столик с хорошим дневным освещением, что не навредит зрению ваших деток; + просторная спальня с большой удобной кроватью, шкафом с зеркалами, дамский столик, чтобы спокойно привести себя в порядок; + вам очень повезёт! У вас два санузла: идеальное решение для семьи, чтобы никто никого не ждал. В каждом унитаз, раковина с зеркалом, в одном душевая кабина, во втором - ванна, все получат желаемое. БОЛЬШОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО: Во дворе дома находится садик и школа - вашим детям не придётся рано вставать и долго добираться до места учебы, достаточно проснуться, позавтракать, вышли из дома - и уже на месте. Круто! Добраться куда-то тоже не составит проблем, ведь в двух минутах ходьбы находится метро. Что ещё нужно? Все под боком.
Комитет по операциям на открытом рынке ФРС 16 июня сказал, что ему похер на графики обвала нереальных цен и до 23 года можно не париться по поводу поднятия ставок. Выкуп активов, пардон, разбрасывание бабла продолжается. Оценки инфляции у ФРС далеки от мнения писальщиков ветки "продуктовые рынки в валютном контексте"
Frant написав:Лібо, ти не повіриш - більшість представників мажореки наймають дизайнерів. Деякі виписують їх з Америки.
Не поверишь, но наши дизайнеры лучше, нам ближе по стилю и духу. Наоборот, некоторые выписывают в Америку наших дизайнеров. И не только дизайнеров, а и пракетчиков, плиточников и т.п., когда хотят нашего качества. Американцы максималисты, у них всё просто, главное, чтоб удобно. Если унитаз, так главное, чтоб смывало. А у нас, чтоб радовал глаз, украшал, чтоб на нем отдыхала и пела душа, чтоб захотелось вернуться к нему снова и снова ...