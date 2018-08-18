Вы большая дружная семья в поиске идеальной квартиры?



Подъем. Завтрак. Милая болтовня перед учебой и работой. Объятья. Прощание. Все разбежались по своим делам. Приятная встреча. Скучали. Совместная готовка ужина. Душевные посиделки за обсуждениями «как прошёл день». Просмотр фильма. Семейный уют. Тепло. Комфорт. Счастье.

Это лишь один из сценариев, где вы можете наслаждаться в квартире, которую я для вас подыскала. В ней есть все, что вам нужно для счастливой и комфортной жизни:

+ трехкомнатная квартира на улице Бажана как будто создана для дружной семьи: комната для деток, комната для родителей, гостиная для семейных посиделок и встреч с друзьями;

+ уютная и просторная кухня со всей мебелью и техникой. Много шкафов и полочек. Большой стол для дружной семьи, где вы будете вместе завтракать, обедать и ужинать, обсуждая планы, готовить вместе, обсыпая всю кухню мукой;

+ большая гостиная с лоджией: шкаф-стенка с множеством полок и ящиков (чтобы избежать ссор куда что ложить), удобный диван для большой компании, журнальный столик, кресло на лоджии, чтобы остаться наедине со своими мыслями или почитать любимую книгу;

+ в детской комнате кровать, в которой будут сниться лучшие сны, комод, шкаф, полочки для любимых статуэток и книг, на лоджии рабочий столик с хорошим дневным освещением, что не навредит зрению ваших деток;

+ просторная спальня с большой удобной кроватью, шкафом с зеркалами, дамский столик, чтобы спокойно привести себя в порядок;

+ вам очень повезёт! У вас два санузла: идеальное решение для семьи, чтобы никто никого не ждал. В каждом унитаз, раковина с зеркалом, в одном душевая кабина, во втором - ванна, все получат желаемое.

БОЛЬШОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО:

Во дворе дома находится садик и школа - вашим детям не придётся рано вставать и долго добираться до места учебы, достаточно проснуться, позавтракать, вышли из дома - и уже на месте. Круто!

Добраться куда-то тоже не составит проблем, ведь в двух минутах ходьбы находится метро.

Что ещё нужно? Все под боком.