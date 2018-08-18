Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Пазл не складывается. Помогите. Вроде бы рынок продавца, вроде квартиры дорожают и их выметают, и вдруг такое "сопливое" эссе
Вы большая дружная семья в поиске идеальной квартиры?
Подъем. Завтрак. Милая болтовня перед учебой и работой. Объятья. Прощание. Все разбежались по своим делам. Приятная встреча. Скучали. Совместная готовка ужина. Душевные посиделки за обсуждениями «как прошёл день». Просмотр фильма. Семейный уют. Тепло. Комфорт. Счастье. Это лишь один из сценариев, где вы можете наслаждаться в квартире, которую я для вас подыскала. В ней есть все, что вам нужно для счастливой и комфортной жизни: + трехкомнатная квартира на улице Бажана как будто создана для дружной семьи: комната для деток, комната для родителей, гостиная для семейных посиделок и встреч с друзьями; + уютная и просторная кухня со всей мебелью и техникой. Много шкафов и полочек. Большой стол для дружной семьи, где вы будете вместе завтракать, обедать и ужинать, обсуждая планы, готовить вместе, обсыпая всю кухню мукой; + большая гостиная с лоджией: шкаф-стенка с множеством полок и ящиков (чтобы избежать ссор куда что ложить), удобный диван для большой компании, журнальный столик, кресло на лоджии, чтобы остаться наедине со своими мыслями или почитать любимую книгу; + в детской комнате кровать, в которой будут сниться лучшие сны, комод, шкаф, полочки для любимых статуэток и книг, на лоджии рабочий столик с хорошим дневным освещением, что не навредит зрению ваших деток; + просторная спальня с большой удобной кроватью, шкафом с зеркалами, дамский столик, чтобы спокойно привести себя в порядок; + вам очень повезёт! У вас два санузла: идеальное решение для семьи, чтобы никто никого не ждал. В каждом унитаз, раковина с зеркалом, в одном душевая кабина, во втором - ванна, все получат желаемое. БОЛЬШОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО: Во дворе дома находится садик и школа - вашим детям не придётся рано вставать и долго добираться до места учебы, достаточно проснуться, позавтракать, вышли из дома - и уже на месте. Круто! Добраться куда-то тоже не составит проблем, ведь в двух минутах ходьбы находится метро. Что ещё нужно? Все под боком.
А к у е т ь (в хорошем смысле)... прямуємо до Європи! Гривко Серега - мой депутат!
Это как бы правильно. Но с другой стороны-популизм. В городе сотни тысяч кондеев на фасадах. Штраф будет "за за виведення конденсату від розміщених на фасадах будинків (будівель, споруд) приладів охолодження (кондиціонерів) у не пристосовані для цього місця ." Мы понимаем, что только в последние 5-8 лет появились дома с приспособленными местами. Следовательно, жителям 99% домов Киева следует снять кондеи?. Так они скажут "Вы с парковками сначала разберитесь", особенно на Печерске, прежде чем совать нос на Трою и ПОХ с инспекцией кондеев.
hume написав:[ Було багато експериментів. Не літає. Літає в панельках від дбк.
Кстати, что странно. То есть в странах золотого миллиарда это заходит на ура, причем от обычных кондо до элитки на Манхэттене. Но свободолюбивый украинец не может так, все равно сменит травертин на распродажную из эпика[/quote]
Я думаю через бідність і відсутність кредитування. Назбирати умовний х за голі стіни чи х+у голі стіни + ремонт за відсутності кредитування дуже складно.
Навіть у концепція тт було що перша башта - голі стіни, друга - вайт бокс, третя з меблями.
Так зараз в третій навіть не вайт бокс. З метою здешевлення пропонують за вайт бокс доплатити….. 500 баксів за квадрат.
Кстати, что странно. То есть в странах золотого миллиарда это заходит на ура, причем от обычных кондо до элитки на Манхэттене. Но свободолюбивый украинец не может так, все равно сменит травертин на распродажную из эпика
Я думаю через бідність і відсутність кредитування. Назбирати умовний х за голі стіни чи х+у голі стіни + ремонт, за відсутності кредитування - дуже складно.
Навіть у концепція тт було що перша башта - голі стіни, друга - вайт бокс, третя з меблями.
Так зараз в третій навіть не вайт бокс. З метою здешевлення пропонують за вайт бокс доплатити….. 500 баксів за квадрат.
Востаннє редагувалось Первый в Чет 17 чер, 2021 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Grand Touring написав:трогательно как посты Эйрмакса про ушедший поезд ФТ,
а это?
Первенец недвижимости. Она казалась роскошной. В ней как то живее пробуждались миражные мечтания. И когда наступает час разлуки, то она живее, чем первая сладкая встреча. Потому что мечтание о расширении уже может стать реальностью сейчас. Об этом говорит вся семья. Для этого случая есть в продаже 4-к квартира. 3 отдельные спальни, что дает свободу. Кухня 14 м2 переходит в просторную гостинную, что приносит удовольствие. 2 санузла удобно для семьи. Теплый кирпичный дом 2007 года спецпроект, что позволяет жить комфортно. Вид с 20 этажа напоминает о лазурном море и островах покрытых зеленью. Все рядом в полном обьеме - что экономит время. Вы можете примерить эту квартиру на себя. Звоните прямо сейчас.