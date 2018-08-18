Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Grand Touring написав:трогательно как посты Эйрмакса про ушедший поезд ФТ,
а это?
Первенец недвижимости. Она казалась роскошной. В ней как то живее пробуждались миражные мечтания. И когда наступает час разлуки, то она живее, чем первая сладкая встреча. Потому что мечтание о расширении уже может стать реальностью сейчас. Об этом говорит вся семья. Для этого случая есть в продаже 4-к квартира. 3 отдельные спальни, что дает свободу. Кухня 14 м2 переходит в просторную гостинную, что приносит удовольствие. 2 санузла удобно для семьи. Теплый кирпичный дом 2007 года спецпроект, что позволяет жить комфортно. Вид с 20 этажа напоминает о лазурном море и островах покрытых зеленью. Все рядом в полном обьеме - что экономит время. Вы можете примерить эту квартиру на себя. Звоните прямо сейчас.
Первый написав:Я думаю через бідність і відсутність кредитування. Назбирати умовний х за голі стіни чи х+у голі стіни + ремонт за відсутності кредитування дуже складно.
Навіть у концепція тт було що перша башта - голі стіни, друга - вайт бокс, третя з меблями.
Так зараз в третій навіть не вайт бокс. З метою здешевлення пропонують за вайт бокс доплатити….. 500 баксів за квадрат.
В других странах тоже не все богатые, но продают и покупают только готовое. Значит, проблема в кредитовании. Я помню как все было у меня: год после сдачи прицеливался, год делал ремонт, год покупал мебель... 3 или 40 месяцев года надо где-то жить ... по $500 ... Итого только на времени чистая потеря $20 тыщ ... И тут тебе предлагают новое, уже профессионально и качественно отделанное, с мебелью, сегодня въезжай и живи, на $тыщу за метр дороже. Однозначно чистая финансовая выгода. Даже если кредитнуться. Я уже не говорю о выгоде моральной, о сэкономленном времени и нервах ...
Успіх написав:То що, як буду здавати свою квартиру-студію, то в оголошенні писати: Здам в оренду незайманку, яка дуже хоче, щоб Ви ввійшли в неї і залишились там жити
продавай свою "незайманку" на хаях, бо постаріє і відвалиться ... поки не пізно купуй нове і у кращому місці ... думай, де буде зручно дітям і вам з дружиною ... наскільки знаю районування міста (служив під Львовом), Левандівка коло ЗД - не найкращий варіант ... купив - молодець, продай з профітом і купи краще - будеш молодець х2
Успіх написав:То що, як буду здавати свою квартиру-студію, то в оголошенні писати: Здам в оренду незайманку, яка дуже хоче, щоб Ви ввійшли в неї і залишились там жити
продавай свою "незайманку" на хаях, бо постаріє і відвалиться ... поки не пізно купуй нове і у кращому місці ... думай, де буде зручно дітям і вам з дружиною ... наскільки знаю районування міста (служив під Львовом), Левандівка коло ЗД - не найкращий варіант ... купив - молодець, продай з профітом і купи краще - будеш молодець х2