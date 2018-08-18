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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7678767976807681

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 97
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:27

  Serg-ik написав:
  Grand Touring написав:трогательно как посты Эйрмакса про ушедший поезд ФТ,

а это?

Первенец недвижимости. Она казалась роскошной. В ней как то живее пробуждались миражные мечтания. И когда наступает час разлуки, то она живее, чем первая сладкая встреча. Потому что мечтание о расширении уже может стать реальностью сейчас. Об этом говорит вся семья. Для этого случая есть в продаже 4-к квартира. 3 отдельные спальни, что дает свободу. Кухня 14 м2 переходит в просторную гостинную, что приносит удовольствие. 2 санузла удобно для семьи. Теплый кирпичный дом 2007 года спецпроект, что позволяет жить комфортно. Вид с 20 этажа напоминает о лазурном море и островах покрытых зеленью. Все рядом в полном обьеме - что экономит время. Вы можете примерить эту квартиру на себя. Звоните прямо сейчас.

https://ua.m2bomber.com/obj/758481668/v ... k-kvartiru

То що, як буду здавати свою квартиру-студію, то в оголошенні писати:
Здам в оренду незайманку, яка дуже хоче, щоб Ви ввійшли в неї і залишились там жити :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:29

  Первый написав:Я думаю через бідність і відсутність кредитування.
Назбирати умовний х за голі стіни чи х+у голі стіни + ремонт за відсутності кредитування дуже складно.

Навіть у концепція тт було що перша башта - голі стіни, друга - вайт бокс, третя з меблями.

Так зараз в третій навіть не вайт бокс.
З метою здешевлення пропонують за вайт бокс доплатити….. 500 баксів за квадрат.


В других странах тоже не все богатые, но продают и покупают только готовое. Значит, проблема в кредитовании. Я помню как все было у меня: год после сдачи прицеливался, год делал ремонт, год покупал мебель... 3 или 40 месяцев года надо где-то жить ... по $500 ... Итого только на времени чистая потеря $20 тыщ ... И тут тебе предлагают новое, уже профессионально и качественно отделанное, с мебелью, сегодня въезжай и живи, на $тыщу за метр дороже. Однозначно чистая финансовая выгода. Даже если кредитнуться. Я уже не говорю о выгоде моральной, о сэкономленном времени и нервах ... :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:То що, як буду здавати свою квартиру-студію, то в оголошенні писати:
Здам в оренду незайманку, яка дуже хоче, щоб Ви ввійшли в неї і залишились там жити

продавай свою "незайманку" на хаях, бо постаріє і відвалиться ... поки не пізно
купуй нове і у кращому місці ... думай, де буде зручно дітям і вам з дружиною ...
наскільки знаю районування міста (служив під Львовом), Левандівка коло ЗД - не найкращий варіант ...
купив - молодець, продай з профітом і купи краще - будеш молодець х2
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:40

  Serg-ik написав:.. Вид с 20 этажа напоминает о лазурном море и островах покрытых зеленью. ..
"вид с 20-го этажа не обезображен входом в метро в радиусе 4 км, сам статус "житель Борщаги" сродни спартанцу, вызывает трепет у всех киевлян, кроме жителей Троещины.."
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:44

Из-за роста налогов на сделки с жильем рынок ужмется в 10 раз, - Игорь Никонов


https://m.kievvlast.com.ua/text/iz-za-rosta-nalogov-na-sdelki-s-zhilem-rynok-uzhmetsya-v-10-razigor-nikonov?fbclid=IwAR1qanHLqVOM7M2gT4pcdOCyZuiL8qPYmM9v8kB4IfA7gGwIwcPIPhXpxPE
Genie
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:48

  Serg-ik написав:а это?
гугл переводчик с кавказского чуть подпортил красоту сказанного автором
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:48

  stas_rst написав:
  Успіх написав:То що, як буду здавати свою квартиру-студію, то в оголошенні писати:
Здам в оренду незайманку, яка дуже хоче, щоб Ви ввійшли в неї і залишились там жити

продавай свою "незайманку" на хаях, бо постаріє і відвалиться ... поки не пізно
купуй нове і у кращому місці ... думай, де буде зручно дітям і вам з дружиною ...
наскільки знаю районування міста (служив під Львовом), Левандівка коло ЗД - не найкращий варіант ...
купив - молодець, продай з профітом і купи краще - будеш молодець х2

Не все зразу!
Пізніше - то так, а от спочатку є інші ідеї :wink:
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:55

  Genie написав:Из-за роста налогов на сделки с жильем рынок ужмется в 10 раз, - Игорь Никонов
девелоперы всех калибров афигеют, раньше автоматом ставили +20%, будет еще плюс 20% ндс, а квартиры уже дороже чем в Маями
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