Додано: Чет 17 чер, 2021 13:05

Genie написав: Из-за роста налогов на сделки с жильем рынок ужмется в 10 раз, - Игорь Никонов





https://m.kievvlast.com.ua/text/iz-za-rosta-nalogov-na-sdelki-s-zhilem-rynok-uzhmetsya-v-10-razigor-nikonov?fbclid=IwAR1qanHLqVOM7M2gT4pcdOCyZuiL8qPYmM9v8kB4IfA7gGwIwcPIPhXpxPE Из-за роста налогов на сделки с жильем рынок ужмется в 10 раз, - Игорь Никонов

Это не только несправедливо по отношению к людям – они уже заплатили налоги на заработанные деньги.

Инвестирование в квартиры с целью последующей перепродажи сегодня занимает от 20% до 40%, а иногда и 50% в структуре сделок на рынке нового жилья. И это – один из весомых источников финансирования строительной отрасли.

Если себестоимость квартиры 1000 долларов США, мы с нее отчисляем 200 долларов.

Далее, девелоперы платят налог на прибыль – ставка этого налога 18%.

Налоги также платят и все производители и поставщики стройматериалов.

Так же платятся налоги с ФСИ при выводе средств в дивиденды или все средства реинвестируются обратно в строительство .

Если введут НДС на продажу нового жилья, повысят подоходный до 18% на третью и далее сделку для физлиц, в жилом секторе количество людей, которые могут позволить себе купить квартиру, упадет в 10 раз.

И самое главное: государство декларирует намерения поднимать экономику и стимулировать граждан инвестировать в Украину. Но при таких условиях, зачем бизнесу и частным лицам это делать?

Жадный и скользкий тип, видно по ответам и размышлениямДа, всё верно. Но с таким же результатом все идут в АТБ и платят там 20% НДС, так же как за э/э, тепло, газ и автомобиль-после уплаты налогов на заработанное.Не смогут найти других инвесторов? Не смогут привлечь к проекту банковское кредитование? Если это прибыльно для инвесторов ( купил в Кристер граде 3к за 47 000, сделал ремонт, продаёт за 110 000), то почему не заплатить налоги?Так и в цепочках создания других товаров та же история-платят налоги поставщики поставщиков. НДС -налог на добавленную стоимость. Меньше добавляешь-меньше налог. Еслу у КАН за 2 года +70% на прайс, то не стоит прибедняться.Это вообще странно звучит в контексте поста прайсов КАНа. Как сам поднял на 70 и более %, то нормас, а государство поднимает на 20% от прибыли девелопера -катастрофа. И господа растишки последний год радостно потирают руки-цены выросли на 20-40%-это хорошо. Из-за НДС вырастут еще на 10-20%? Супер!!!Странная ассоциация: инвестировать в Украину-это инвестировать в жильё. Лучше бы господин Никонов создал акционерное общество КАН, пустил бы туда инвесторов со стороны и поделился бы "убытком" с ними.