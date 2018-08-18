Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Grand Touring написав:трогательно как посты Эйрмакса про ушедший поезд ФТ,
а это?
Первенец недвижимости. Она казалась роскошной. В ней как то живее пробуждались миражные мечтания. И когда наступает час разлуки, то она живее, чем первая сладкая встреча. Потому что мечтание о расширении уже может стать реальностью сейчас. Об этом говорит вся семья. Для этого случая есть в продаже 4-к квартира. 3 отдельные спальни, что дает свободу. Кухня 14 м2 переходит в просторную гостинную, что приносит удовольствие. 2 санузла удобно для семьи. Теплый кирпичный дом 2007 года спецпроект, что позволяет жить комфортно. Вид с 20 этажа напоминает о лазурном море и островах покрытых зеленью. Все рядом в полном обьеме - что экономит время. Вы можете примерить эту квартиру на себя. Звоните прямо сейчас.
Grand Touring написав:трогательно как посты Эйрмакса про ушедший поезд ФТ,
а это?
Первенец недвижимости. Она казалась роскошной. В ней как то живее пробуждались миражные мечтания. И когда наступает час разлуки, то она живее, чем первая сладкая встреча. Потому что мечтание о расширении уже может стать реальностью сейчас. Об этом говорит вся семья. Для этого случая есть в продаже 4-к квартира. 3 отдельные спальни, что дает свободу. Кухня 14 м2 переходит в просторную гостинную, что приносит удовольствие. 2 санузла удобно для семьи. Теплый кирпичный дом 2007 года спецпроект, что позволяет жить комфортно. Вид с 20 этажа напоминает о лазурном море и островах покрытых зеленью. Все рядом в полном обьеме - что экономит время. Вы можете примерить эту квартиру на себя. Звоните прямо сейчас.
Первый написав:Я думаю через бідність і відсутність кредитування. Назбирати умовний х за голі стіни чи х+у голі стіни + ремонт за відсутності кредитування дуже складно.
Навіть у концепція тт було що перша башта - голі стіни, друга - вайт бокс, третя з меблями.
Так зараз в третій навіть не вайт бокс. З метою здешевлення пропонують за вайт бокс доплатити….. 500 баксів за квадрат.
В других странах тоже не все богатые, но продают и покупают только готовое. Значит, проблема в кредитовании. Я помню как все было у меня: год после сдачи прицеливался, год делал ремонт, год покупал мебель... 3 или 40 месяцев года надо где-то жить ... по $500 ... Итого только на времени чистая потеря $20 тыщ ... И тут тебе предлагают новое, уже профессионально и качественно отделанное, с мебелью, сегодня въезжай и живи, на $тыщу за метр дороже. Однозначно чистая финансовая выгода. Даже если кредитнуться. Я уже не говорю о выгоде моральной, о сэкономленном времени и нервах ...
Успіх написав:То що, як буду здавати свою квартиру-студію, то в оголошенні писати: Здам в оренду незайманку, яка дуже хоче, щоб Ви ввійшли в неї і залишились там жити
продавай свою "незайманку" на хаях, бо постаріє і відвалиться ... поки не пізно купуй нове і у кращому місці ... думай, де буде зручно дітям і вам з дружиною ... наскільки знаю районування міста (служив під Львовом), Левандівка коло ЗД - не найкращий варіант ... купив - молодець, продай з профітом і купи краще - будеш молодець х2
Успіх написав:То що, як буду здавати свою квартиру-студію, то в оголошенні писати: Здам в оренду незайманку, яка дуже хоче, щоб Ви ввійшли в неї і залишились там жити
продавай свою "незайманку" на хаях, бо постаріє і відвалиться ... поки не пізно купуй нове і у кращому місці ... думай, де буде зручно дітям і вам з дружиною ... наскільки знаю районування міста (служив під Львовом), Левандівка коло ЗД - не найкращий варіант ... купив - молодець, продай з профітом і купи краще - будеш молодець х2
Жадный и скользкий тип, видно по ответам и размышлениям
Это не только несправедливо по отношению к людям – они уже заплатили налоги на заработанные деньги.
Да, всё верно. Но с таким же результатом все идут в АТБ и платят там 20% НДС, так же как за э/э, тепло, газ и автомобиль-после уплаты налогов на заработанное.
Инвестирование в квартиры с целью последующей перепродажи сегодня занимает от 20% до 40%, а иногда и 50% в структуре сделок на рынке нового жилья. И это – один из весомых источников финансирования строительной отрасли.
Не смогут найти других инвесторов? Не смогут привлечь к проекту банковское кредитование? Если это прибыльно для инвесторов ( купил в Кристер граде 3к за 47 000, сделал ремонт, продаёт за 110 000), то почему не заплатить налоги?
Если себестоимость квартиры 1000 долларов США, мы с нее отчисляем 200 долларов. Далее, девелоперы платят налог на прибыль – ставка этого налога 18%. Налоги также платят и все производители и поставщики стройматериалов. Так же платятся налоги с ФСИ при выводе средств в дивиденды или все средства реинвестируются обратно в строительство .
Так и в цепочках создания других товаров та же история-платят налоги поставщики поставщиков. НДС -налог на добавленную стоимость. Меньше добавляешь-меньше налог. Еслу у КАН за 2 года +70% на прайс, то не стоит прибедняться.
Если введут НДС на продажу нового жилья, повысят подоходный до 18% на третью и далее сделку для физлиц, в жилом секторе количество людей, которые могут позволить себе купить квартиру, упадет в 10 раз.
Это вообще странно звучит в контексте поста прайсов КАНа. Как сам поднял на 70 и более %, то нормас, а государство поднимает на 20% от прибыли девелопера -катастрофа. И господа растишки последний год радостно потирают руки-цены выросли на 20-40%-это хорошо. Из-за НДС вырастут еще на 10-20%? Супер!!!
И самое главное: государство декларирует намерения поднимать экономику и стимулировать граждан инвестировать в Украину. Но при таких условиях, зачем бизнесу и частным лицам это делать?
Странная ассоциация: инвестировать в Украину-это инвестировать в жильё. Лучше бы господин Никонов создал акционерное общество КАН, пустил бы туда инвесторов со стороны и поделился бы "убытком" с ними.