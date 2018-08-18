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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7679768076817682

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 97
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:14

  Genie написав:Из-за роста налогов на сделки с жильем рынок ужмется в 10 раз, - Игорь Никонов


https://m.kievvlast.com.ua/text/iz-za-rosta-nalogov-na-sdelki-s-zhilem-rynok-uzhmetsya-v-10-razigor-nikonov?fbclid=IwAR1qanHLqVOM7M2gT4pcdOCyZuiL8qPYmM9v8kB4IfA7gGwIwcPIPhXpxPE

Не ждите, не ужмется.
За последний год цены уже выросли на 20% и рынок не ужался, а наоборот взбодрился. Нас не запугаешь. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:20

  Genie написав:Из-за роста налогов на сделки с жильем рынок ужмется в 10 раз, - Игорь Никонов


https://m.kievvlast.com.ua/text/iz-za-rosta-nalogov-na-sdelki-s-zhilem-rynok-uzhmetsya-v-10-razigor-nikonov?fbclid=IwAR1qanHLqVOM7M2gT4pcdOCyZuiL8qPYmM9v8kB4IfA7gGwIwcPIPhXpxPE

Рост налогов не на жилье, а на воздух (первичка), и не на пересичных - а на спекулей (3 и больше покупки). Кот Базилио совсем заврался.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:21

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:
Згоден. 3 роки пожив сам і дай пожити другому.

О-о :oops:. Что-то новое подобрали?


Ви що? Ні у якому разі.





Немає слів. Просто шок що у Києві таке є.

Зображення

А шо это за клюшка для перебития колен приваренная до окна?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:25

  Первый написав:
Я думаю через бідність і відсутність кредитування.
Назбирати умовний х за голі стіни чи х+у голі стіни + ремонт за відсутності кредитування дуже складно.

Навіть у концепція тт було що перша башта - голі стіни, друга - вайт бокс, третя з меблями.

Так зараз в третій навіть не вайт бокс.
З метою здешевлення пропонують за вайт бокс доплатити….. 500 баксів за квадрат.

Все встает на свои места - это примерно столько сколько я и потратил на доведение квартиры до этого состояния. Я не думаю, что тут Тарян закладывает себе прибыль в 400 или даже в 200 баксов. В лучшем случае баксов 100-150.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Фейслесс выложил объявление о продаже в Галактике по 2200 за метр:
https://ua.m2bomber.com/obj/763601421/v ... ii-v-kievi
Почём такое вообще сдать то можно в таком месте - по 500 уе -15000грн 600уе - 17-18кгрн или дороже????
Вход в том доме был долларов 600/метр на котловане?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 14:05

  барабашов написав:А шо это за клюшка для перебития колен приваренная до окна?


Це ручка вхідних дверей.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 14:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:Фейслесс выложил объявление о продаже в Галактике по 2200 за метр:
https://ua.m2bomber.com/obj/763601421/v ... ii-v-kievi
Почём такое вообще сдать то можно в таком месте - по 500 уе -15000грн 600уе - 17-18кгрн или дороже????
Вход в том доме был долларов 600/метр на котловане?


Думаю, если 17-18 и получится, то это потолок.
На котловане 2к были около 50куе
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 14:31

  Первый написав:
  барабашов написав:А шо это за клюшка для перебития колен приваренная до окна?


Це ручка вхідних дверей.

ИМХО Там все гипертрофированное. Вот даже ручка входной двери. А теперь еще и цена.
airmax78
 
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